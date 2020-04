VinciCasa estrazione 20 Aprile : estrazione in diretta

Estrazione VinciCasa 20 aprile , continua per scoprire se sei il fortunato vincitore di oggi. Articolo in continuo aggiornamento

Nel corso dell’estrazione di venerdì 2 marzo è stata vinta una casa con 200.000 euro.

Vuoi essere il prossimo?

Tutti i giorni hai la possibilità di vincere la casa dei tuoi sogni e 200.000 euro

Continua per scoprire come:

Basta scegliere 5 numeri su 40 e vinci un premio in base a se indovini 2, 3, 4 o 5 numeri.

Si può giocare sia in ricevitoria che online, alle 20.00 vi sarà poi l’estrazione con i numeri vincenti.

C’è di più:

VinciCasa mette in palio nuove opportunità per aggiudicarsi la vittoria di un premio. Da oggi puoi tentare la fortuna con le nuove e personalizzati giocate Quick Pick a tema “La casa che vuoi, dove vuoi tu” per scoprire, casualmente, stampata sulla tua ricevuta di gioco, la località della casa dei tuoi sogni.

Scegli la tua Ricevitoria preferita e richiedi una giocata Quick Pick “La casa che vuoi, dove vuoi tu”. Potresti essere tu il prossimo vincitore di una casa + 200.000€ subito.

Continua per scoprire i numeri vincenti dell’estrazione di oggi

Di seguito sono riportare le categorie di vincita del gioco VinciCasa:

CATEGORIA DI VINCITA (NUMERI ESATTI) PROBABILITÀ DI VINCITA VINCITE* 5 1 su 658.008 500.000€ 4 1 su 3.760 200€ 3 1 su 111 20€ 2 1 su 10 2,6€

Ecco l’estrazione di ieri, domenica 19 aprile :

3 – 8 – 15 – 17 – 39

Estrazione VinciCasa 20 aprile :

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]