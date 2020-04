Non è soltanto il contagio che deve farci paura, ma anche ciò a cui stiamo rinunciando. La tutela della nostra salute mette a rischio alcuni nostri diritti. Quello della libertà, ad esempio, fortemente limitata dalle misure restrittive entrate in vigore per limitare la propagazione del contagio.

Di fronte a situazioni estreme, si dice, sono necessarie misure estreme. Da ormai più di quaranta giorni l’Italia è ferma, con gli abitanti costretti a restare a casa per limitare la diffusione del Covid-19, e le strade vuote e pattugliate costantemente. Ma se da una parte i contagi sembrano finalmente calare nel nostro paese, è forse arrivato il momento di chiederci se i rischi della quarantena siano soltanto di natura economica e sanitaria. Alcune nazioni hanno fatto ricorso a metodi di Orwelliana memoria per tenere sotto controllo la popolazione: dalla pena di morte per chi nasconde i sintomi del virus e infrange la quarantena in Cina, alla proposta di utilizzare braccialetti elettronici come quelli impiegati per i detenuti in libertà vigilata in Corea del Sud, senza dimenticare le Filippine dove il Presidente Duterte – informa Sky Tg24 – ha minacciato di usare le armi per sedare eventuali opposizioni al lockdown.

Ora, è naturale che in una situazione di emergenza la popolazione debba essere sorvegliata perché, sfortunatamente, non mancano mai individui o gruppi di persone che si disinteressano totalmente della salute pubblica anche per futili motivi. “L’ uomo libero è necessariamente in stato di pericolo“, scriveva Erich Fromm. Ma cosa si rischia a delegare un tale potere ai governi senza farsi domande? Cosa si rischia ad accettare passivamente le limitazioni imposte dal governo che privano la libertà del cittadino? Quali sono le conseguenze sul piano sociale e individuale? C’è una differenza, tra l’essere sotto controllo e diventare schiavi di poteri altrui. Non dobbiamo abituarci a cedere il controllo sulle nostre vite in favore di un bene superiore e di un’illusoria sicurezza perché sono proprio questi i rischi di questa situazione.

Sanzioni, sempre giuste?

In Italia, ne abbiamo avuto un piccolo assaggio: la percentuale di italiani interessata dalle sanzioni rappresenta il 5%, informa Tgcom24. Alcuni casi evidenziano egoismo e irresponsabilità del cittadino, ma altri sono una dimostrazione di come non tutti i funzionari governativi sappiano gestire un potere maggiore di quello a cui sono abituati. Emblematico il caso della famiglia multata a Pozzuoli per aver portato la figlia di otto anni a un controllo medico. La sanzione è stata poi annullata dopo una forte protesta. Un altro caso è stato denunciato da un medico di Giugliano, in Campania, che il 24 marzo mattina, dopo aver smontato da un turno di guardia medica, è stata fermata e multata mentre rientrava a casa. Diverse, insomma, sono le proteste da parte di chi denuncia un trattamento non sempre corretto, o troppo severo, da parte delle forze dell’ordine. Anche la giornalista ed ex deputata Flavia Perina, sulla sua pagina Facebook, ha iniziato a pubblicare, puntualmente, storie del genere. Anche la Bbc, oltre oceano, rimprovera come a volte i nostri agenti e militari facciano uso di “un’inutile prova di forza”.

Insomma, anche nell’emergenza ci sono dei limiti. Limiti che, però, non sembrano essere rispettati. E l’app di tracciamento – indispensabile nella fase 2 – potrebbe rendere ancora più evidente la situazione.

Huffington post, rainews, repubblica.it, la stampa