Dopo il lockdown, anche la Germania di Angela Merkel si avvia verso la riapertura. I primi allentamenti delle restrizioni inizieranno il 20 aprile.

Angela Merkel, – dopo una riunione in videoconferenza con i 16 Presidenti di Land federali – in un discorso tenuto alla nazione nella giornata di ieri, ha annunciato l’inizio dell’alleggerimento delle misure di quarantena nel Paese. Con oltre 128mila casi, la Germania si prepara ad un’apertura graduale e a piccoli passi, che coinvolge per il momento soltanto aziende, negozi commerciali e industrie. Le misure di restrizione della vita sociale, invece, sono state prorogate sino al 3 maggio. Come spiega Il Corriere della Sera, il Governo della Merkel è ben conscio del rischio che comporterebbe una seppur graduale riapertura, ma ritiene di poter controllare l’andamento dei contagi in tutta sicurezza: “Iniziamo a piccoli passi. Abbiamo avuto dei risultati che all’inizio non erano affatto scontati, ma il nostro è un successo temporaneo e fragile”. La Merkel ha poi ricordato ai cittadini che la società dovrà imparare a convivere con il Covid-19, almeno fino a quando non si troverà un vaccino o una cura che funzioni.

Da lunedì 20 inizieranno riaprire gli esercizi commerciali con una superficie inferiore a 800 metri quadrati, i concessionari di auto, i negozi di biciclette, le librerie, le gelaterie (ma solo d’asporto) ed i parrucchieri, a condizione che riescano a garantire le norme igieniche e la sicurezza dei clienti, in particolare la norma che prevede un distanziamento di 1,5 metri. Tutti quelli che vorranno riaprire dovranno dimostrare, tramite presentazione di un piano, di poter ottemperare a queste richieste. Ci sarà, ad ogni modo, ampia flessibilità per ciascun Land sul tema: questo sia per l’ampio potere decisionale che l’ordinamento tedesco affida ai Land, sia perché ci sono zone del Paese più colpite rispetto ad altre. Come aggiunge Il Sole 24 Ore, le scuole seguiranno un percorso preciso: si ricomincerà dal 27 aprile e soltanto con le ultime classi dei licei e degli istituti professionali, ovvero quelle che prevedono esami o che segnano il passaggio da un ciclo a quello successivo. Dal 4 maggio, sempre con lo stesso criterio delle ultime classi, ripartiranno le medie. Ancora non previste le date di riapertura per elementari e asili nido, che potrebbero restare riaprire direttamente a settembre data la difficoltà di poter fare applicare le norme di distanziamento sociale in tali ambiti.

Chiuse le chiese, stop a eventi pubblici

Resteranno invece chiuse le chiese sino al 3 maggio e conseguentemente sono sospese le funzioni religiose fino a tale data. Sono proibiti sino al 31 agosto grandi eventi pubblici come concerti o manifestazioni sportive. Ultimi ad aprire, nell’ambito commerciale, saranno ristoranti, bar ed altri negozi non essenziali. Particolare preoccupazione resta per le norme di distanziamento tra i cittadini: resta l’obbligatorietà della distanza di 1,5 metri da ottemperare in qualunque luogo fuori la propria abitazione, mentre sono vietati gli assembramenti di più di 2 persone. Il Governo tedesco consiglia fortemente l’uso delle mascherine, in particolar modo sui mezzi pubblici, dopo aver più volte in passato definite inutili, ma non vi è obbligatorietà in questo. Verrà introdotto, come già avvenuto in Corea del Sud, un app che permette di tracciare i contatti di un soggetto positivo. A tal proposito ha spiegato Merkel: “Importante che si riesca a seguire meglio le catene d’infezione. Ma l’utilizzo dell’applicazione sarà volontario”.

Per ciò che concerne le grandi aziende e catene industriali, la decisione di riapertura spetta, nel rispetto delle norme, soltanto a loro in accordo con il Land in cui operano. Ciò, infatti, ha permesso alle imprese tedesche di continuare ad operare, come quelle nel campo siderurgico, anche se a produzione ridotta. Ma il Governo ha imposto, ad ogni modo, alcune norme da rispettare: rispetto delle misure igieniche, distanza di sicurezza e chiusura delle mense aziendali. Vi è stata molta flessibilità da parte del Governo verso le grandi aziende: quelle che hanno deciso di fermare la produzione lo hanno fatto di propria scelta, spesso per problemi di forniture, come quelle del comparto automobilistico, come Volkswagen, Opel e Daimler Benz. Le aziende che hanno deciso di fermarsi hanno messo i loro operai a orario ridotto o in cassa integrazione a carico dello Stato.

Fonte: Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]





Il Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore