Ministro Boccia: “Salvini fa l’untore. Governo in campo per contenere i danni”

Durante questi mesi di emergenza la Politica ha continuato ad essere divisa e scontrarsi. In particolare non sono mancati gli attacchi verso il capo del Carroccio, Matteo Salvini. Dal capo della Polizia Franco Gabrielli al Ministro per gli Affari regionali: l’ex Ministro dell’Interno è al centro della scena.

L’Italia sta attraversando un periodo mai visto prima, il più duro dopo la seconda guerra mondiale. E la situazione si protrae da più di un mese ormai. In questo frangente tutti ci aspetteremmo maggiore coesione e meno polemiche dai nostri politici. Ma, nonostante l’emergenza Coronavirus, i dissensi e i polveroni hanno continuato a calcare la scena. Mentre i giorni passano e il Covid 19 si espande, le polemiche escono dal Parlamento per toccare anche il settore della sicurezza. E una dimostrazione si è avuta un mese fa, quando l’epidemia cominciava a spargersi.

Il 24 febbraio, circa un mese fa, il capo della polizia Franco Gabrielli– riportava Il Giornale – parlando delle chiusure dei presidi di polizia stradale, ha avuto da ridire su Salvini e il suo ex sottosegretario Nicola Molteni. A dare il via alla polemica era stata la chiusura del distaccamento di Polizia stradale di Casalecchio di Reno, contro cui la Lega si era duramente battuta durante la campagna elettorale per le regionali in Emilia Romagna. Il capo della Polizia Gabrielli, invece, era a favore della decisione di sopprimere quel dislocamento in quanto – a suo dire – inefficiente.

Con un tono poco istituzionale Franco Gabrielli aveva asserito: “Non puoi dire ‘Le squadre nautiche non si toccano’ e poi non cambi la norma. Perché in quel momento ti comporti in un certo modo utilizzando lo sfintere di un altro”. L’onorevole Nicola Molteni e il senatore Matteo Salvini si erano detti stupiti di questo attacco del tutto inaspettato da parte del capo della Polizia. Franco Gabrielli, a distanza di pochissimi giorni aveva dichiarato: “La questione è stata usata strumentalmente, io ho pronunciato quelle frasi in un contesto privato. Sono fortemente amaraggiato per aver sollevato tutto questo.

E il polverone non finì qui. Infatti, a distanza di pochi giorni, Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa alla Camera, dichiarava: “Penso che il massimo dirigente della sicurezza dovrebbe parlare in maniera diversa. Mi dispiace enormemente anche a nome dei 90.000 poliziotti che meritano una guida adeguata”. Parole che diedero subito adito a dure polemiche da parte degli avversari. Gli esponenti del Partito Democratico e del Movimento Cinque Stelle, infatti – spiegava Il Giornale – si schierarono immediatamente dalla parte del capo della Polizia, minimizzando le sue parole. Il nuovo leader dei grillini, Vito Crimi, accusò Salvini di aver oltrepassato il segno con le sue parole contro Gabrielli. Ancora, secondo Roberta Pinotti, le parole del capo del Carroccio contro “un servitore dello Stato” erano estremamente gravi. Neanche il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese espresse solidarietà verso il predecessore.

Le polemiche di Marzo

Arriviamo a marzo quando l’emergenza legata al Covid 19 è diventata, ormai, il problema principale del Paese. Nel corso della trasmissione L’Aria che Tira, in onda su La7, l’ex Ministro Elsa Fornero ha recentemente difeso a spada tratta la linea adottata dal Premier Giuseppe Conte e ha giustificato anche i suoi cambi di idea. “Non è possibile avere il controllo di tutto. Bisogna guardarsi da chi crede di sapere tutto e incitano a prendere decisioni senza riflettere. Giudicare è facile, quel che è difficile è assumersi le proprie responsabilità”. L’ex Ministro non ha fatto nomi ma chi fosse l’oggetto del suo biasimo era fin troppo chiaro.

Di idea simile il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia che, in un’interista a La Stampa, ha ribadito che a suo dire il Governo ha agito tempestivamente, visto che nessun Paese fa tanti test per il Coronavirus quanti ne fa l’Italia. “Chi critica dovrebbe dare una mano ed evitare di fare l’untore come Salvini. Valuteremo i danni e interverremo”, ha affermato. Ha poi rincarato la dose contro l’ex Ministro dell’Interno: “Le parole di Salvini danno la misura del suo scarso senso dello Stato. Ma questa non è una novità. Poi, che fosse anche un “untore” gli italiani lo stanno scoprendo in queste ore. Quando è in ballo la salute si deve stare tutti dalla stessa parte”. Il Ministro ha poi rifiutato l’accusa di avere agito tardi: “Quando ci sono stati casi si è intervenuti in maniera rigorosa. L’Italia ha scelto la strada della trasparenza, con i test, e stanno emergendo i casi”.

Fonte: Il Giornale, La Verità, La7, La Stampa

