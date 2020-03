Il professor Guido Silvestri, patologo di fama mondiale, spiega perché, sulla base delle evidenze scientifiche, possiamo essere ottimisti riguardo al Coronavirus.

La parola “ottimismo” sembra essere sparito dal vocabolario degli italiani da ormai diverse settimane. Il Coronavirus sembra non voler lasciare le nostre vite, le nostre città. Il bollettino medico fornito ogni giorno dalla Protezione civile continua a segnare, di giorno in giorno, sempre più persone contagiate e sempre più decessi. Anche se, gli ultimi dati della giornata di oggi – domenica 22 marzo – fanno ben sperare.

Quanto ai decessi, si tratta di persone con patologie pre-esistenti. Ma sono pur sempre mamme, papà, figli, figlie, sorelle, fratelli, nonni che vengono strappati ai loro cari. In questo clima ci sembra davvero difficile essere ottimisti. Da Bergamo – città più colpita negli ultimi giorni – arrivano notizie inquietanti. L’infettivologo dell’ospedale Papa Giovanni XXIII, il dottor Marco Rizzi, al Fatto Quotidiano, ha dichiarato che ormai in città sono stati contagiati tutti o quasi. E che oltre ai morti degli ospedali presto ci saranno anche deceduti in casa e nelle residenze mediche assistenziali.

Ma dall’altra parte dell’Oceano c’è chi ci prova a farci intravedere la luce in fondo al tunnel. E non si tratta di un santone ma di uno scienziato, di un luminare di fama mondiale che con il Covid 19 ha a che fare ogni giorno. Si tratta del professor Guido Silvestri, ordinario e capo dipartimento di Patologia alla Emoy University di Atlanta e direttore della Divisione di Microbiologia ed Immunologia allo Yerkes National Primate Research Center. Lo scienziato – riporta Fanpage – ha deciso di elencare 10 ragioni scientifiche per cui possiamo essere ottimisti.

La prima ragione – spiega Silvestri – consiste nel fatto che non si tratta di un virus creato in laboratorio. Ma di un semplice virus di origine naturale e zoonotica. In pratica: proviene dagli animali. In secondo luogo, uno studio effettuato sui bambini cinesi ha dimostrato che nei soggetti under 18 il tasso di mortalità è inferiore allo 0,05%. Su 2145 casi, oltre il 90% dei ragazzini infetti da Coronavirus non aveva neppure sintomi. La terza ragione per cui possiamo essere ottimisti si rifà a dati confermati anche dall’Istituto Superiore della Sanità: la stragrande maggioranza delle persone decedute aveva già altre patologe in corso e l’età media è di circa 80 anni. Il quarto motivo che può rasserenarci consiste nell’infondatezza di alcune “voci di corridoio” come quella secondo cui il virus sopravvive per mesi sulle superfici. In base ad uno studio recente è emerso che il Covid 19 sopravvive fino a 3 giorni su superfici come plastica e acciaio, ma solo poche ore su superfici come cartone e rame.

La quinta buona notizia che il professor Guido Silvestri ci comunica viene da uno studio del professor Ralph Baric, uno dei massimi esperti in materia. Il quale ci informa che, sulla base di studi su altre forma di Coronavirus, ci sono ottime possibilità di sviluppare una immunità naturale per un periodo di almeno 6-12 mesi. Il sesto motivo di speranza risiede nei farmaci, come il Tocilizumab, che si stanno usando e sperimentando con buoni risultati. La settima buona ragione per non perdere il sorriso è che gli USA sono già al lavoro per sviluppare un vaccino che potrebbe essere pronto già il prossimo autunno. Ottava ragione: ci sono indizi che confermano che i danni della pandemia del Covid 19 possano attenuarsi con l’arrivo della bella stagione primaverile.

Infine il professor Silvestri ci dà due consigli: smettere di dare credito ai ciarlatani, cioè a chi diffonde informazioni fasulle e non supportate da prove. E, infine, non smettere di avere fiducia nel futuro e trarre insegnamenti di vita anche, anzi soprattutto, da un momento difficile come questo.

