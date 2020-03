Una vicenda tragica che arriva dal Veneto: la figlia è morta a seguito di un’infezione e sua madre è deceduta meno di 24 ore dopo.

Una notizia tragica che ha sconvolto il piccoli Comuni di Olmi di San Biagio di Callalta e di Zero Branco, entrambi in provincia di Treviso, nel Veneto. Territori già pesantemente colpiti dall’epidemia di Covid-19 che imperversa nel nostro Paese e che in Veneto ha fatto registrare un altissimo numero di contagi, dietro l’Emilia-Romagna e la Lombardia. Come scrive Il Messaggero, Luciana Dotto, 67 anni, di Olmi di San Biagio di Callalta, è deceduta a causa di un infezione che ha minato il suo organismo già duramente provato a causa di altre patologie pregresse. Dotto si trovava a Milano, dove da pochi giorni si era sottoposta ad un operazione.

fLa tragica notizia delle morte della figlia, ha gettato in un tale sconforto la signora Cesarina Tronchin, di 89 anni, che il suo cuore non ha retto. Un malore improvviso e aggressivo che dopo nemmeno 24 ore dalla notizia della morte della figlia, ha portato via anche la madre. Tronchin, nella sua vita, ha dovuto subire tantissimi gravi lutti che ne hanno minato anche le condizioni di salute negli anni. Nel gennaio del 2013 è venuta a mancare la secondogenita Caterina e ad aprile 2016 l’altra figlia Bruna, mentre nel giugno 2018 è avvenuto il decesso di suo marito Eugenio. Come aggiunge Treviso Today, questa è stata una tragedia che ha gettato nello sconforto la popolazione dei due piccoli Comuni, che però, come previsto dai provvedimenti del Decreto Emergenza emanato dal Governo del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, non potranno dare l’ultimo saluto alle due donne, dal momento che sono previsti funerali soltanto in forma privata su cui ad ogni modo si pronuncerà il Comune e vi è il divieto delle esequie. I parenti delle due donne, gli altri due figli Marco e Lisa, hanno già annunciato che, finita l’emergenza Coronavirus, sarà organizzato un funerale per dare a tutti la possibilità dare l’ultimo saluto a madre e figlia.

Fonte: Il Messaggero, Treviso Today

