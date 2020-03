Estrazione 19 marzo superenalotto e lotto di oggi : tutti i numeri in diretta

Estrazione 19 marzo Superenalotto e lotto di oggi: scoprite insieme a noi di Leggilo.org che cosa succederà questa sera con la prossima estrazione del superenalotto, il cui jackpot è in continua ascesa

L’estrazione Superenalotto e lotto di oggi permetterà di trovare un nuovo milionario? In mancanza del “6”, nel concorso del 3 marzo 2020, il SuperEnalotto ha regalato un “5+1” da oltre mezzo milione. La vincita, per la precisione di 553 mila 596 euro, è stata realizzata a Oristano nella Tabaccheria N 6 (via Cagliari 302304), con una schedina 2 pannelli. Dopo il concorso di oggi, il Jackpot sale a 30,3 milioni.

Ricordiamo che l’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 19 marzo

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Numero Jolly

Numero Star

Estrazioni del Lotto di oggi 19 marzo 2020 ore 20:00

10 e Lotto: estrazione serale del 19 marzo 2020

Numero Oro

Doppio Oro

LE QUOTE



Superstar le quote

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 17 marzo

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

17 63 65 29 30 49

Numero Jolly 15

Numero Star 27

Estrazioni del Lotto di oggi 17 marzo 2020 ore 20:00

BARI 44 67 16 34 66

CAGLIARI 59 40 69 80 6

FIRENZE 52 68 65 21 51

GENOVA 58 14 23 37 74

MILANO 44 52 56 19 76

NAPOLI 32 15 46 22 84

PALERMO 59 32 27 58 1

ROMA 68 12 7 32 11

TORINO 1 78 44 86 87

VENEZIA 80 32 56 53 77

NAZIONALE 16 72 89 63 90

10 e Lotto: estrazione serale del 17 marzo 2020

1 12 14 15 16 23 32 40 44 46 52 56 58 59 65 67 68 69 78 80

Numero Oro 44

Doppio Or 44 47

LE QUOTE

Premio Valore in Euro (€) Vincitori

6 punti – 0

5 punti + Jolly – 0

5 punti 29.568,99 € 4

4 punti 416,03 € 293

3 punti 28,01 € 12.994

2 punti 5,37 € 209.495



Superstar le quote

Premio Valore in Euro (€) Vincitori

5 punti + SuperStar – 0

4 punti + SuperStar 41.603,00 € 3

3 punti + SuperStar 2.801,00 € 66

2 punti + SuperStar 100,00 € 1.055

1 punti + SuperStar 10,00 € 7.728

0 punti + SuperStar 5,00 € 17.703

