Prossima estrazione SuperEnalotto e Lotto di oggi 10 marzo 2020- VIDEO

Prossima estrazione superenalotto e Lotto: tutte le estrazioni in diretta del 10 marzo 2020 per scoprire se ci saranno nuovi milionari.

La prossima estrazione superenalotto sale a 31,3 milioni e si piazza in seconda posizione tra i jackpot più alti d’Europa, dietro ai 47 milioni di euro dell’Eurojackpot e davanti ai 29,9 milioni dell’Euromillions. Per quanto riguarda invece il Powerball e MegaMillions i montepremi sono di 90 e 70 milioni di dollari. Nessun 6, ma è stato centrato un 5+1 da 553.596,42 euro a Oristano (OR) presso il punto vendita Tabaccheria N 6 situato in Via Cagliari 302304 tramite Schedina 2 Pannelli nell’ultimo concorso del Superenalotto. Sono stati centrati 13 “5” da 13.758,02 euro e 6 “4 Stella” da 14.847,00 euro.

Ricordiamo che l’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 10 marzo

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Numero Jolly

Superstar

Estrazioni del Lotto di oggi 10 marzo 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 10 marzo 2020

Numero Oro

Doppio Oro

LE QUOTE

Superstar le quote

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 7 marzo

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

41 – 85 – 13 – 11 – 87 – 31

Numero Jolly 12

Superstar 12 37

Estrazioni del Lotto di oggi 7 marzo 2020 ore 20:00

BARI 54 87 51 17 48

CAGLIARI 63 56 3 9 83

FIRENZE 74 13 61 16 90

GENOVA 13 34 2 35 10

MILANO 5 50 4 19 49

NAPOLI 6 51 87 41 18

PALERMO 38 54 9 87 24

ROMA 26 47 23 85 62

TORINO 53 75 25 36 26

VENEZIA 89 78 74 83 60

NAZIONALE 83 68 30 46 6

10 e Lotto: estrazione serale del 7 marzo 2020

3 5 6 13 26 34 38 47 50 51 53 54 56 61 63 74 75 78 87 89

Numero Oro 54

Doppio Oro 54 87

LE QUOTE

Premio Valore in Euro (€) Vincitori

6 punti – 0

5 punti + Jolly 670.314,06 € 1

5 punti 36.093,84 € 6

4 punti 358,02 € 615

3 punti 26,68 € 24.865

2 punti 5,16 € 399.413

Superstar le quote

Premio Valore in Euro (€) Vincitori

5 punti + SuperStar – 0

4 punti + SuperStar 35.802,00 € 2

3 punti + SuperStar 2.668,00 € 108

2 punti + SuperStar 100,00 € 1.886

1 punti + SuperStar 10,00 € 12.441

0 punti + SuperStar 5,00 € 27.017

