Chi l’ha Visto? anticipazioni e ospiti puntata 4 marzo 2020

Chi l’ha Visto? tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di mercoledì 4 marzo 2020 condotta come sempre da Federica Sciarelli.

Nuovo appuntamento del mercoledì per Federica Sciarelli e la sua redazione che cerca le persone scomparse. Anche la scorsa settimana è stato visto da moltissime persone. Vediamo nel dettaglio gli ascolti: su Rai1 Non c’è Campo ha conquistato 3.513.000 spettatori pari al 14.3% di share. Su Canale 5 Chi Vuol essere Milionario? ha raccolto davanti al video 2.156.000 spettatori pari all’11% di share (gli ultimi minuti 747.000 – 9.8%). Su Rai2 Speciale Camera ha interessato 1.019.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Italia 1 Alice in Wonderland ha catturato l’attenzione di 1.430.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.096.000 spettatori pari ad uno share del 9.2%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 835.000 spettatori con il 3.9% di share.

Vediamo insieme le anticipazioni.

Chi l’ha Visto? anticipazioni

Anche questa sera si parlerà di Coronavirus e alle truffe in rete dove ci sono migliaia di prodotti come il disinfettante per le mani o le mascherine a prezzo raddoppiato. L’ultimo sito individuato dalla Guardia di Finanza di Torino con 33 truffatori del web. Chi l’ha Visto? ascolterà anche le parole di un cittadino di Codogno che vive nella Zona Rossa:

#coronavirus: Come si vive nei comuni delle zone rosse? “Abbiamo bisogno di mascherine”, dice Andrea, uno spettatore di … Pubblicato da Chi l'ha visto? su Mercoledì 4 marzo 2020

E poi ancora il mistero delle lettere esplosive spedite a Roma: chi lo ha fatto e perché? Ci sono altre zone che sono state colpite? Questo e molto altro nella puntata di questa sera su Rai 3.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]