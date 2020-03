Don Matteo 12: anticipazioni settima puntata 3 marzo 2020

Don Matteo 12: tutte le informazioni sulla sesta puntata della fiction ventennale con protagonista Terence Hill.

Eccezionalmente in onda di martedì invece che di giovedì, Don Matteo 12 aspetta il suo pubblico per la settima puntata, intitolata “Non rubare”. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? Su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato 5.812.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale 5 12 Anni Schiavo ha raccolto davanti al video 1.505.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Rai2 Avengers – Age of Ultron ha interessato 1.066.000 spettatori pari al 4.4% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.635.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 Mia Martini – Fammi Sentire Bella ha raccolto davanti al video 1.701.000 spettatori pari ad uno share del 6.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.041.000 spettatori con il 5.3% di share.

Ecco le anticipazioni di questa sera.

Don Matteo 12: anticipazioni

Don Matteo trova il cadavere di una donna e per il suo funerale arriva la figlia di 16 anni Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca di sua sorella gemella, una bambina che la vittima diceva esserle stata tolta 16 anni prima.

Mentre Anna cerca di capire che cosa prova per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di conoscere molto bene una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto. Prosegue quindi la presenza delle guest star in Don Matteo, dopo i The Jackal e Fabio Rovazzi.

Visualizza questo post su Instagram Bon jour !!!! Con @ninofrassicaofficial 😉🤣😘😅 Un post condiviso da Elena Sofia Ricci OfficialPage (@elenasofiaricci_officialpage) in data: 25 Set 2019 alle ore 2:37 PDT

