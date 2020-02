Il famoso attore Lino Banfi, il “nonno” più amato dalla Tv, interviene sul Coronavirus lanciando un messaggio di speranza alle persone anziane.

Lo conosciamo tutti come “nonno Libero“, il nonno simpatico e un po’ impiccione delle sit com Rai Un Medico in famiglia. Lino Banfi oggi ha 84 anni e vuole lanciare un messaggio di speranza agli anziani, i soggetti messi maggiormente a rischio dal Coronavirus. Queste le sue parole all’Adnkronos: “Forza vecchietti: siamo forti e abbiamo gli anticorpi, non dobbiamo avere paura”. L’attore spiega che da piccolo ha avuto diverse malattie ritenute, all’epoca, mortali come tifo, paratifo, malaria virale. A detta dei medici sarebbe dovuto morire a 10 anni mentre è ancora qui, forte e grintoso alla bellezza di 84. Un bel messaggio a non arrendersi rivolto a tutti i vecchietti d’Italia, dunque. La polazione anziana, infatti, è quella che sta pagando il prezzo più alto dalla rapida diffusione del Covid 19. Sia in termini di contagi che di numero di decessi. Come hanno spiegato i virologi questo accade perché il Coronavirus, di per sé non molto più pericoloso di un’influenza, può anticipare la morte laddove s’innesti in persone già affette da altre patologie e con un sistema immunitario più debole. E queste condizioni, solitamente, si riscontrano nella fascia più anziana della popolazione. Lino Banfi lancia anche un monito a chi si rallegra, o quantomeno, si sente sollevato, dal fatto che a morire, fino ad ora, siano stati prevalentemente aziani: “Non è che la vita di un vecchio vale meno di quella di una persona più giovane”. Pensiero condiviso anche da un’altra donna di spettacolo, la giornalista e presentatrice televisiva Rita Dalla Chiesa la quale qualche giorno fa aveva scritto sul suo profilo Twitter: “Basta dire sono solo anziani. Sono, prima di tutto, esseri umani”.

@ritadallachiesa

Basta dire “ma erano anziani”. Erano prima di tutto persone. #coronavirusitalIa

Infine Lino Banfi, con la solita vena ironica e bonaria con cui siamo abituati a conoscerlo sul piccolo schermo, conclude: “Beh almeno una cosa buona questo Coronavirus l’ha fatta. Ha insegnato a tutti gli italiani l’importanza di lavarsi le mani spesso e bene. Prima, magari, semplicemente ce ne lavavamo le mani”.

Fonte: Adnkronos, Rita dalla Chiesa Twitter

