Don Matteo 12: anticipazioni sesta puntata 27 febbraio 2020

Don Matteo 12: tutte le informazioni sulla sesta puntata della fiction ventennale con protagonista Terence Hill.

Nonostante l’allerta Coronavirus, Rai 1 non ferma la sua programmazione con la tradizionale fiction: stiamo parlando ovviamente di Don Matteo, che come al solito sta facendo incetta di ascolti in attesa che arrivi Il Commissario Montalbano dal 9 marzo. Vediamo insieme gli ascolti della scorsa settimana: su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato 5.840.000 spettatori pari al 26.5% di share. Su Canale 5 Mamma o Papà? ha raccolto davanti al video 2.158.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Passengers ha interessato 881.000 spettatori pari al 3.9% di share. Su Italia 1 Le Iene Show ha catturato l’attenzione di 1.438.000 spettatori (8.8%). Su Rai3 Skianto ha raccolto davanti al video 286.000 spettatori pari ad uno share dell’1.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 967.000 spettatori con il 5.4% di share.

Ecco le anticipazioni di questa sera.

Don Matteo 12: anticipazioni

Nella nuova puntata di Don Matteo, intitolata Non commettere adulterio, finalmente la piccola Ines sta per incontrare Sergio, il padre biologico. Nonostante l’iniziale diffidenza, i due impareranno a conoscersi. Questo ovviamente non sarebbe stato possibile senza l’intervento di Anna, che sembra pronta a tutto pur di accontentare l’ex carcerato, con il quale l’intesa cresce giorno dopo giorno. Nel frattempo, in Caserma, i carabinieri si stanno occupando di un caso che il nuovo capo procutore Sara Santonastasi ed un uomo del suo passato. Nino, invece, non riesce a credere di non aver ricevuto la promozione che si aspettava, ed inoltre non sopporta il comportamento dei colleghi. Il maresciallo Cecchini è pronto a consegnare le dimissioni perché vuole intraprendere una nuova carriera, quella da influencer! E ad aiutarlo ci saranno proprio degli esperti del mestiere, ovvero i The Jackal!

