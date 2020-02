Non c’è campo: trama, cast, curiosità del film

Non c’è campo: tutte le informazioni sul film che andrà in onda su Rai Uno.

Non solo Coronavirus, quindi: anche se per esempio alcuni programmi tv come Chi l’ha Visto? e Cr4 La Repubblica delle Donne affronteranno l’emergenza sanitaria, Rai 1 sceglie di mandare in onda un film, Non c’è campo, per la regia di Federico Moccia del 2017. Vediamo insieme qualche notizia

Non c’è Campo: trama

Laura è una docente di liceo che organizza una gita culturale in un paesino pugliese. Quando arrivano a destinazione, però, li attende una sorpresa: i telefonini non prendono ed è impossibile connettersi a internet. Sono costretti a tornare a una comunicazione diretta che porterà a nuove reazioni e a nuovi amori. La gita sarà per giovani e adulti un momento di crescita e di svolta, visto che rappresenterà il ricongiungimento con la natura, il ritrovamento con se stessi e la scoperta di ciò che ancora non si conosce. La classe si unirà, riscoprendo loro stessi e i valori morali persi nella grande città.

Del cast fanno parte Vanessa Incontrada (Laura Basile), Gianmarco Tognazzi (Andrea Basile), la cantante Elodie nel ruolo di se stessa, e Corrado Fortuna (Gualtiero Martelli). Nella colonna sonora del film c’è il brano di Elodie “Semplice”, terzo singolo dell’album Tutta colpa mia.

Alcune curiosità: il film è stato girato interamente nel Salento, tra Lecce e Scorrano. Moccia ha dichiarato che Scorrano è stata effettivamente la località più adatta perché qui non c’è campo. I 20 giovani protagonisti del film si sono trovati sul serio si sono ritrovati davvero a fare una gita scolastica senza avere il telefonino.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]