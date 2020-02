CR4: Piero Chiambretti torna su Rete 4 con un nuovo appuntamento del suo programma. Vediamo gli ospiti e le anticipazioni di mercoledì 26 febbraio.

Nuovo appuntamento del mercoledì sera con il programma ideato da Piero Chiambretti, che come come sempre ha un suo zoccolo duro ti telespettatori. Vediamo come sono andati gli ascolti della scorsa settimana. Su Rai1 C’est la vie – Prendila come viene ha conquistato 2.399.000 spettatori pari al 10.7% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere milionario? ha raccolto davanti al video 2.251.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Rai2 Il Cacciatore 2 ha interessato 1.796.000 spettatori pari al 7.5% di share. Su Italia 1 Il mistero delle pagine perdute ha catturato l’attenzione di 1.578.000 spettatori (7.2%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.227.000 spettatori pari ad uno share del 10.3%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 796.000 spettatori con il 4.4% di share.

CR4, La Repubblica delle donne: anticipazioni

In apertura ci sarà la “La Repubblica delle bambine” con le piccole opinioniste, poi domande ed esibizioni canore con il cantante Bugo, al centro delle cronache dopo la lite con Morgan a Sanremo, e la giovane vincitrice di X Factor Sofia Tornambene.

Nella scorsa puntata, un acceso scontro tra Arturo Artom e Malgioglio aveva portato quest’ultimo a lasciare lo studio: questa settimana avranno fatto pace? Se ne parlerà Red Ronnie, Michele Monina e dj Aniceto.

Nel corso della serata, verrà dato ampio spazion all’emergenza Coronavirus: come è possibile evitare la psicosi e il terrorismo mediatico? Quali saranno le conseguenze economiche per il nostro Paese? Partecipano al dibattito il direttore di Tgcom24 Paolo Liguori, il direttore di Libero Vittorio Feltri, Diego Fusaro, Stefano Zecchi e Gianfranco Vissani. Non mancheranno le pagelle di Iva Zanicchi, la rubrica di Francesca Barra e l’editoriale di Lory Del Santo. Inoltre, dopo il ritorno dal Gf Vip, ci sarà Barbara Alberti, in passato ministra del programma. A completare lo show anche le performance del trio soprano Appassionante e delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” nella sigla.

