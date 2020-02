L’ereditiera Elettra Lamborghini si scaglia contro il panico da contagio da Coronavirus accusando le persone di avere poca coerenza nei loro atteggiamenti.

Il Coronavirus, come ogni evento improvviso e spiazzante, sta mandando in tilt un po’ tutti. L’Italia – ad oggi – è il terzo paese per numero di contagi. I decessi, in pochissimi giorni, sono arrivati a 7. E per quanto virologi di fama internazionale, come la scienziata Ilaria Capua, continuino a ripetere che il Covid-19 non è letale (se non in rarissimi casi in cui venga contratto da persone già affette da patologie gravi), siamo tutti un po’ in preda al panico e temiamo il contagio. L’igiene è diventata quasi un’ossessione. Farmacie, parafarmacie e supermercati sono stati presi d’assalto per accaparrarsi mascherine e flaconcini di gel igienizzante. Scuole chiuse, palestre chiuse, funzioni religiose sospese, bar e negozi costretti a chiudere alle 18 e supermercati semi deserti: questa è la situazione della Lombardia, dove si trova il focolaio del virus. E su questa “ossessione igienista” si sono scagliati alcuni personaggi del mondo dello spettacolo come Gabirele Rubini, meglio conosciuto come Chef Rubio e l’ereditiera Elettra Lamborghini. Entrambi si sono espressi senza tanti giri di parole e hanno tirato in ballo le abitudini sessuali che – a loro dire – fanno parte della vita di molte persone. Elettra Lamborghini – reduce da Sanremo 2020 – ha scritto sul suo profilo Twitter: “Fate sesso con mezza discoteca senza protezione e poi temete il Coronavirus? Ma la coerenza?” Esattamente come accaduto per il post di Rubio, anche il post della Lamborghini ha provocato reazioni contrastanti. Da un lato alcuni hanno applaudito al linguaggio anticonformista e senza peli sulla lingua dell’ereditiera. D’altro canto altri si sono sentiti offesi e hanno sottolineato che non tutte le persone hanno comportamenti sessuali promisqui e poco attenti alla salute.

Elettra Lamborghini @ElettraLambo Vi scopate mezza discoteca senza preservativo e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire



Tuttavia – come ha riportato Rovigo Oggi – per ragioni precauzionali,la giovane ereditiera ha annullato tutti gli eventi previsti in Veneto e in Lombardia. Nello specifico sono stati annullati gli instore previsti per mercoledi 26 febbraio alla Mondadori di Mestre, per sabato 29 febbraio presso il centro commerciale La Fattoria di Rovigo, per domenica 1 marzo presso il centro commerciale La Grande Mela di Verona e per lunedi 2 marzo presso la Mondadori del centro commerciale Elnos di Brescia.

Fonte: Rovigo Oggi, Elettra Lamborghini Twitter

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]