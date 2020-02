Presa Diretta: anticipazioni e ospiti quarta puntata lunedì 24 febbraio 2020

Presa Diretta: in onda lunedì 24 febbraio alle 21.25 la terza puntata della nuova stagione del programma condotto da Riccardo Iacona.

Nonostante la programmazione in questi giorni sia particolarmente orientata al Coronavirus, il lunedì sera non tradisce l’appuntamento con il giornalismo di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? su Rai1 la seconda puntata de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha conquistato 6.561.000 spettatori pari al 27.8% di share. Su Canale 5 – dalle 214.7 all’1.21 – la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.319.000 spettatori pari al 19.5% di share (presentazione di 6 minuti: 3.903.000 – 14.2%; Grande Fratello Vip Night della durata di 7 minuti: 1.516.000 – 29.2%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.188.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 5 ha intrattenuto 1.335.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.076.000 spettatori pari al 4.2% (presentazione di 9 minuti: 979.000 – 3.6%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 829.000 spettatori con il 4.3% di share.

Vediamo insieme le anticipazioni.

Presa diretta: anticipazioni

La nuova puntata si chiama Il Terremoto Infinito, dedicata al sisma che si è abbattuto su Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio tre anni fa. Il problema è che a distanza di 1000 giorni – dopo quarantanovemila sfollati, trecentottantotto feriti e trecentotré morti – la situazione è ancora drammatica e non ci sono tutti gli strumenti necessari per avviare una ricostruzione. In alcune zone infatti non sono state rimosse del tutto le macerie e ritornare alla normalità è molto difficile Proprio per questo la trasmissione ha indagato per capire i motivi per i quali non si riesce ad avviare i lavori.

Presa Diretta ha poi analizzato in che modo vengono elaborate e aggiornate le mappe ufficiali in cui si indica la pericolosità di un terremoto. Successivamente ha visitato la grande area del cratere del terremoto e ascoltato le testimonianze di sindaci, tecnici, aziende locali che hanno raccontato quanto la burocrazia renda difficile ritornare alla normalità, visto che la viabilità non è stata ancora completamente ripristinata e i cantieri sono fermi Il programma inoltre ha intervistato geologi, ingegneri ed esperti del settore per avere un quadro della situazione.

