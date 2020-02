Don Matteo 12: anticipazioni quinta puntata 20 febbraio 2020

Don Matteo 12: tutte le informazioni sulla quinta puntata della fiction ventennale con protagonista Terence Hill.

Quinta puntata per la fiction più amata di Rai 1 che ritorna dopo una pausa di due settimane, una per Sanremo e un’altra per la Coppa Italia. Come sono andati gli ultimi ascolti di giovedì 30 gennaio? Su Rai1 Don Matteo 12 ha conquistato 6.064.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale 5 Come un Gatto in Tangenziale ha raccolto davanti al video 3.028.000 spettatori pari al 13.2% di share. Su Rai2 L’Uomo sul Treno ha interessato 1.633.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Le Iene presentano: Speciale Chico Forti ha catturato l’attenzione di 1.113.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 In her Shoes – Se Fossi Lei ha raccolto davanti al video 616.000 spettatori pari ad uno share del 2.6%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.305.000 spettatori con il 6.7% di share.

Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Don Matteo 12: anticipazioni

Nella quinta puntata, Non uccidere, Nada, una ragazza ucraina, viene investita e sembra che al volante del furgonicino ci sia proprio Don Matteo. A seguire le indagini ci penserà Anna, che nel frattempo si è legata sempre di più a Sergio. La donna infatti deciderà di andare proprio con lui al matrimonio della cugina, della cui organizzazione si è occupata il Capitano in prima persona. Spoleto, intanto, è in fermento perché riceverà una visita molto importante.

ll Papa infatti andrà a visitare la piccola cittadina umbra, e il Maresciallo Cecchini molto emozionato per l’evento, deciderà di preparare un piatto argentino come segno di benvenuto. Per farlo alleverà personalmente un maialino che porterà in giro per Spoleto. Cosa succederà quando l’animale sparirà misteriosamente?

