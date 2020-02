C’è la vie – Prendila come viene: trama, cast, personaggi

C’è la vie – Prendila come viene: tutte le informazioni sul film che andrà in onda mercoledì 19 febbraio su Rai 1.

C’è la vie – Prendila come viene è un film del 2017 diretto da Olivier Nakache e Éric Toledano, già regista del pluripremiato Quasi Amici. Il film è stato distribuito in Italia il 1º febbraio 2018, dopo essere stato presentato in anteprima della Festa del Cinema di Roma. Vediamo insieme alcune notizie sul film.

C’è la vie – Prendila come viene: trama

Max (Jean-Pierre Bacri) è un wedding planner troppo impegnato per colpa di un matrimonio che deve portare a termine. L’ultimo evento è un ricevimento di nozze nel giardino di un castello del XVII secolo dove le premesse non sono le migliori: la sposa vaga, sposo pretenzioso, commensali borghesi e un’équipe piuttusto incompetente. Julien (Vincent Macaigne) valletto melanconico James (Gilles Lellouche) animatore démodé, Guy (Jean-Paul Rouve) fotografo scroccone, Josiane (Suzanne Clément) amante di Max, Adèle, braccio destro di Max, Samy, cameriere clandestino, sono solo alcuni dei membri di una brigata multietnica assunta per rendere indimenticabile il giorno più bello di Pierre ed Héléna. Niente ovviamente a andrà come previsto e quelli che dovevano rendere l’evento indimenticabile finiranno irrimediabilmente per boicottarlo.

