Uno dei portavoce del neo movimento, negli studi di La7, ha attaccato il leader della Lega per le parole pronunciate nei giorni scorsi a Roma.

Non si placa la polemica per le dichiarazioni del Segretario del Carroccio Matteo Salvini che, domenica scorsa durante l’evento leghista “Roma torna Capitale” dal palco dell’Auditorium del Palazzo dei Congressi all’Eur, parlando di aborto, ha detto che: “Alcune donne, né di Roma né di Milano, si sono presentate per la sesta volta al pronto soccorso di Milano per l’interruzione di gravidanza. Non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile“. Parole che hanno scatenato un vero putiferio e la risposta, a stretto giro, del Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, e di tutto il Centrosinistra, che ha attaccato duramente Salvini accusandolo di muovere i primi passi verso la Legge 194: “Giù le mani dalle donne, giù le mani dalla Sanità italiana”. Nella stessa serata, l’ex Ministro dell’Interno era tornato sul discorso, con un video pubblicato sul suo profilo Facebook, in cui chiariva la sua posizione: “Non sono contro l’aborto. Ho solo riportato le preoccupazioni degli ospedali”. Sull’argomento si espressa anche la leader di Fratelli D’Italia, Giorgia Meloni, come racconta Fanpage, che ha difeso l’alleato di Centrodestra: “Mi pare che le dichiarazioni di Salvini siano state molto amplificate. Mi pare che abbia chiarito che non intende in alcun modo mettere mano alla legge 194. Poi penso che in Italia ci sia anche il diritto di dire che l’aborto è sempre una sconfitta per la società”.

Nella mattina di ieri, ospite de “L’aria che tira” su La7, la sardina Lorenzo Donnoli, ha espresso parole durissime nei confronti del Senatore leghista. Per Donnoli le parole di Salvini sono chiaramente un attacco razzista nei confronti dei cittadini straniere, in questo caso le donne, che usufruiscono della sanità italiana: “Lo stile di vita incivile è quello di un politico che fa discorsi pubblici del genere. Incivile è fomentare il razzismo contro le donne di origine straniera, raccontando bugie sfruttando l’ignoranza della povera gente, quella che non ha accesso a determinate informazioni”. E chiosa: “Ma lui non aveva detto che era contrario alla distribuzione dei profilattici?”.

Fonte: Fanpage, La7

