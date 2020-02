Stanno facendo molto discutere le parole del leader della Lega pronunciate dal palco dell’incontro Roma Torna Capitale. PD all’attacco. In serata la controreplica dell’ex Ministro dell’Interno.

Il Segretario della Lega Matteo Salvini ha inaugurato, nella giornata di ieri presso l’Auditorium del Palazzo dei Congressi dell’Eur, la corsa al Campidoglio. L’incontro, denominato “Roma Torna Capitale”, segna l’inizio dell’assalto, con largo anticipo visto che si voterà nel 2021, della Lega alla Capitale. Ma dell’incontro in un Auditorium gremito si è parlato in particolare di una frase pronunciata dal leader leghista, che sta facendo molto discutere. Come riporta Ansa, Salvini ha dichiarato: “Abbiamo avuto segnalazione che alcune donne, né di Roma né di Milano, si sono presentate per la sesta volta al pronto soccorso di Milano per l’interruzione di gravidanza. Non è compito mio né dello Stato dare lezioni di morale, è giusto che sia la donna a scegliere per se’ e per la sua vita, ma non puoi arrivare a prendere il pronto soccorso come la soluzione a uno stile di vita incivile”. E infine ha chiosato: “La terza volta che ti presenti, paghi”. Parole che hanno scatenato la reazione del PD e della Sinistra, che ha accusato il leader della Lega di muovere i primi passi per aprire un dibattito sulla Legge 194. A stretto giro è arrivata la replica del Segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, come racconta Fanpage, che ha attaccato l’ex Ministro dell’Interno: “Salvini la spara ogni giorno più grossa perché è in difficoltà. Con offese, teorie stravaganti e numeri a casaccio. Per fortuna nei pronto soccorso italiani non ascoltano le sue provocazioni. Giù le mani dalle donne. Giù le mani dalla sanità italiana”. Un polverone che ha costretto Salvini a rispondere a sua volta. Lo ha fatto dai social, con un video in cui si ringraziavano i tanti presenti all’incontro romano. Spiega Salvini: “Non sono contrario, raccolgo l’allarme degli ospedali”.

50.000 donne e uomini, giovani anziani, che fra ieri e oggi hanno fatto la nuova Tessera della Lega. Una sola parola: GRAZIE❤️ Pubblicato da Matteo Salvini su Domenica 16 febbraio 2020

Fonte: Ansa, La Stampa

