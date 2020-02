Pechino Express: anticipazioni seconda puntata 18 febbraio 2020

Pechino Express: tutte le anticipazioni sulla seconda tappa del road reality in onda su Rai Due.

Dopo l’ottimo riscontro della scorsa settimana – che ha conquistato 1.936.000 di spettatori pari al 9,2% di share e il successo social con oltre 320mila interazioni facendo andare il programma al primo posto tra quelli più commentati dell’intera giornata – oggi, 18 febbraio, arriva la seconda puntata de Le stagioni dell’Oriente‘, l’adventure-game condotto da Costantino Della Gherardesca.

Pechino Express: anticipazioni

I concorrenti sono ancora Thailandia. Dopo la prima tappa che ha visto l’eliminazione della coppia Padre e Figlia, cioè Marco Berry e Ludovica Marchisio – i viaggiatori devono ripartire da Surat Thani per raggiungere, dopo 486 km, Hua Hin, passando per Wat Khao Chong Kaeo, tempio buddista noto per le scimmie selvatiche.

Nove coppie rimaste in gara: le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Poni), le Figlie d’Arte (Asia Argento e Vera Gemma), i Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi), i Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo), gli Inseparabili (Valerio e Fabrizio Salvatori), Mamma e Figlia (Soleil Sorge e Wendy Kay), i Palermitani (il duo comico ‘I Soldi Spicci’ formato da Annandrea Vitrano e Claudio Casisa), le Top (Ema Kovac e Dayane Mello) e i Wedding Planner (Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi).

