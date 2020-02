Quarta Repubblica: anticipazioni e ospiti puntata 17 febbraio 2020

Quarta Repubblica: tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata condotta da Nicola Porro di lunedì 17 febbraio su Rete 4.

Quali sono le novità di questa settimana nel programma Quarta Repubblica, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro? Vediamo innanzitutto i dati di ascolto della scorsa puntata: su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 936.000 spettatori con il 4.8% di share. A vincere la serata è stata L’amica Geniale, Storia del Nuovo Cognome il secondo capitolo della saga tratta dai romanzi di Elena Ferrante, che ha raccolto 6.854.000 spettatori pari al 29.3% di share. Nel dettaglio il primo episodio ha ottenuto 7.099.000 spettatori (27.97%), il secondo episodio ha raccolto 6.452.000 spettatori (32%), nel secondo episodio.

Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

Quarta Repubblica: anticipazioni

Questa sera, Porro analizzerà la situazione economica italiana con l’esperto di conti pubblici Carlo Cottarelli. Si parlerà anche delle più recenti proposte su pensioni, partite Iva, burocrazia e tasse. Quali saranno le ripercussioni sull’Italia per una maggioranza sempre più sull’orlo del baratro?

Al centro del dibattito, poi, il rapporto tra politica e magistratura, dopo l’approvazione definitiva del Senato a processare Matteo Salvini sul caso Gregoretti. Commenterà il caso anche il pm simbolo di Mani Pulite, Antonio di Pietro.

E ancora, Coronavirus: in Europa è stato segnalato il primo decesso, mentre in Africa è stato accertato in Egitto il primo caso. Si affronterà il tema con l’infettivologo Giovanni Di Perri e con il direttore del dipartimento Salute della Croce Rossa Internazionale Emanuele Capobianco.

Non mancheranno poi esclusivi reportage, testimonianze e collegamenti in diretta. Tra gli ospiti: il viceministro all’Istruzione Anna Ascani (Pd), i deputati Andrea Ruggeri (FI) e Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana-Leu), l’economista Giuliano Cazzola, Moni Ovadia, Alessandro Sallusti, Giampiero Mughini, Federico Rampini, Stefano Cappellini, Luisella Costamagna, Piero Sansonetti e Daniele Capezzone.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]