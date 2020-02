Presa Diretta: anticipazioni e ospiti quarta puntata lunedì 17 febbraio 2020

Presa Diretta: in onda lunedì 17 febbraio alle 21.25 la terza puntata della nuova stagione del programma condotto da Riccardo Iacona.

Nuova inizio settimana e di nuovo torna l’appuntamento con il giornalismo di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Come sono andati gli ascolti della scorsa settimana? La prima puntata de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha conquistato 6.854.000 spettatori pari al 29.3% di share. Nel dettaglio il primo episodio ha ottenuto 7.099.000 spettatori (27.97%), il secondo episodio ha raccolto 6.452.000 spettatori (32%), nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.18 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.292.000 spettatori pari al 19.3% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 11 minuti: 1.496.000 – 29.3%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.206.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha intrattenuto 1.364.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.411.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 936.000 spettatori con il 4.8% di share.

Vediamo insieme le anticipazioni di questa settimana.

Presa diretta: anticipazioni

L’appuntamento di stasera conPresa Diretta, è intitolato Il polmone blu ed è dedicato alla difficile situazione in cui verso l’oceano. Il mare infatti produce il 50% dell’ossigeno presente sulla Terra, assorbendo il 30% dei gas serra, nocivi per il pianeta, e ben il 90% del calore introdotto in atmosfera. Purtroppo però l’inquinamento ha reso molto difficile il lavoro dell’oceano, visto che le acque infatti sono oramai più calde e con un tasso di acidità talmente alto da renderle meno produttive.

Quello che abbiamo davanti quindi è un quadro davvero preoccupante e proprio per questo Presa Diretta ha indagato sulle misure difensive che l’Italia e altri Paesi stanno mettendo in atto per scongiurare il peggio. Il programma ci porterà poi alla scoperta delle aree marine protette, della continua erosione delle coste e indagherà sulla condizione in cui versa Venezia che anno dopo anno vede aumentare il livello d’acqua alta. Infine la trasmissione è tornata in Artico dove il cambiamento climatico è ancora più evidente. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 3.

