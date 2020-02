L’Amica Geniale, Storia del nuovo cognome: tutte le informazioni sulla seconda puntata della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante.

L’Amica Geniale è tornata su Rai. L’esordio della scorsa settimana è stato un successo: la prima puntata de L’Amica Geniale – Storia del Nuovo Cognome ha conquistato 6.854.000 spettatori pari al 29.3% di share Nel dettaglio il primo episodio ha ottenuto 7.099.000 spettatori (27.97%), il secondo episodio ha raccolto 6.452.000 spettatori (32%), nel secondo episodio. Ha vinto così la serata: su Canale 5 – dalle 21.49 all’1.18 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.292.000 spettatori pari al 19.3% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 11 minuti: 1.496.000 – 29.3%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.206.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha intrattenuto 1.364.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.411.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 936.000 spettatori con il 4.8% di share.

Vediamo insieme le anticipazioni per la prossima puntata.

L’amica Geniale: anticipazioni

L’amicizia tra Elena e Lila comincia ad essere molto fragile, visto i diversi cambiamenti che le due devono affrontare nella lora vita. A dividere le due sarà la storia che scoppierà tra Lila e Nino, il ragazzo di cui Elena è da sempre innamorata.

Nella seconda puntata, la foto di Lila verrà esposta nel nuovo negozio di scarpe in centro. Successivamente, la giovane donna comincerà a lavorare nella salumeria che appartiene alla famiglia del marito, dimostrandosi molto valida. Mentre gli affari andranno a gonfie vele, continueranno i contrasti tra Lila e suo marito Stefano Carracci.

Lila riuscirà ad ottenere il permesso di accompagnare la sua amica Elena ad una festa della professoressa Galiani, un’insegnante della ragazza, dove si renderanno conto che le differenze tra le due sono inconciliabili.

Inoltre, Pinuccia e Rino, il fratello di Lila, si sposeranno. La ragazza, infatti, resterà incinta e i due dovranno organizzare in tutta fretta il matrimonio. Lila e sua cognata andranno in vacanza e chiederanno ad Elena di unirsi a loro: quest’ultima accetterà a condizione che si vada a Ischia dove si trovano Nino e il suo amico Bruno. In vacanza, i cinque ragazzi costringeranno un forte legame che metterà Lila e Pinuccia in imbarazzo: nonostante infatti sia incinta di Rino, Pinuccia nutrirà interesse per Bruno.

Anche tra Nino e Lila si farà sempre più evidente l’affinità, tranto da mettere a dura prova l’amicizia con Elena. Quest’ultima, delusa dal ragazzo che amava da sempre, cercherà di vendicarsi. Ma Nino Sarratore, d’altro canto, si rivelerà molto più simile di quel che si pensa a suo padre, Donato Sarratore.

