Grande Fratello Vip: anticipazioni e ospiti della puntata di lunedì 17 febbraio 2020

Grande Fratello Vip: tutte le anticipazioni sulla nuova puntata di lunedì 17 febbraio in attesa di nuovi colpi di scena ed eliminazioni.

Nuovo appuntamento settimanale del lunedì con il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Pupo e Wanda Nara. Come è andata la scorsa settimana? Vediamo gli ascolti di lunedì 10 febbraio dal sito davidemaggio.it: il Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.292.000 spettatori pari al 19.3% di share (Grande Fratello Vip Night della durata di 11 minuti: 1.496.000 – 29.3%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.206.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 xXx – Il ritorno di Xander Cage ha intrattenuto 1.364.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.411.000 spettatori pari al 5.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 936.000 spettatori con il 4.8% di share.

Vediamo le anticipazioni per questa settimana.

Grande Fratello Vip: anticipazioni

Alfonso Signorini aveva già detto che ci sarebbero stati dei nuovi inquilini. Come verranno accolti i concorrenti entrati in corsa? Ecco i loro nomi: Teresanna Pugliese, Asia Valente e Sara Soldati nuove concorrenti al Grande Fratello Vip 2020

La prima è una vecchia conoscenza del pubblico di Uomini e Donne, visto che circa 10 anni fa fu prima tronista e poi corteggiatrice di Francesco Monte. Conclusasi la loro storia, attualmente Teresanna è felicemente sposata con l’imprenditore Giovanni Gentile e mamma di Francesco, nato nel 2015.

Le altre due concorrenti sono Asia Valente e Sara Soldati. La prima è una blogger campana, milanese d’adozione; ha partecipato a Saranno Isolani, dell’Isola dei Famosi 13, mentre Sara Soldati è una modella italiana che fa girare la testa ai suoi followers su Instagram con le sue pose molto hot.

Altro momento importante potrebbe essere quello di Antonella Elia. La donna dopo aver avuto una lite furibonda con Patrick Ray Pugliese forse verrà messa al concorrente di un possibile nuovo tradimento del fidanzato Pietro.

Al televoto assieme a Fabio Testi, Serena Enardu.

