Estrazione Superenalotto e lotto di oggi: scoprite insieme a noi di Leggilo.org che cosa succederà questa sera con la prossima estrazione del superenalotto, il cui jackpot è in continua ascesa

L’estrazione Superenalotto e Lotto di oggi permetterà di trovare un nuovo milionario? In mancanza del “6”nel concorso del 13 febbraio 2020, il Superenalotto ha regalato un “5+1” da oltre mezzo milione. La vincita di 552 mila 819 euro, è stata realizzata a Poggio Rusco, in provincia di Mantova, nella Tabaccheria Benedusi (via Matteotti 65), con una schedina 5 pannelli. Il montepremi sale così a 22 milioni.

L’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 15 febbraio

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI

Numero Jolly

Superstar

Estrazioni del Lotto di oggi 15 febbraio 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 15 febbraio 2020

Numero Oro

Doppio Oro

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.19 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 552.819,62

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 29.767,21

Punti 4: 514 totalizzano Euro: 361,12

Punti 3: 19.686 totalizzano Euro: 28,00

Punti 2: 321.759 totalizzano Euro: 5,28

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 36.112,00

Punti 3SS: 74 totalizzano Euro: 2.800,00

Punti 2SS: 1.453 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.113 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 20.603 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 13.148 totalizzano Euro: 328.700,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 22.000.000,00

