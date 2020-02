C’è Posta per te: anticipazioni e ospiti puntata 15 febbraio 2020

C’è Posta per te: tutte le informazioni sulla nuova puntata del programma condotto da Maria De Filippi.

Dopo la pausa sanremese, riprende il programma record di ascolti di Canale 5, C’è Posta per te, condotto da Maria De Filippi. Come sono andati gli ascolti? Su Rai1 Wonder ha conquistato 3.933.000 spettatori pari al 17.6% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te ha raccolto davanti al video 5.817.000 spettatori pari al 29.9% di share. Su Rai2 FBI è stato seguito da 1.274.000 spettatori (5.4%) e Blue Bloods segna 961.000 spettatori con il 4.3%. Su Italia 1 Minions ha intrattenuto 1.251.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Lazzaro Felice ha raccolto davanti al video 1.015.000 spettatori pari ad uno share del 4.9%. Su Rete4 Pari e Dispari totalizza un a.m. di 771.000 spettatori con il 3.6% di share.

Vediamo insieme le anticipazioni per stasera.

C’è Posta per Te: anticipazioni

Maria De Filippi si conferma quindi regina degli ascolti e questa sera Ra1 proverà a metterle i bastoni tra le ruote con la nuova edizione di Una Una Storia da Cantare I cantautori a Sanremo, condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero.

Ospiti della quinta puntata i giudici al completo di Tu si que vales, il talent show dove la stessa De Filippi è uno dei giudici. In studio, infatti, ci saranno iGerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari fresco vincitore della prima edizione de “Il Cantante Mascherato“, il programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Inoltre come ospite ci sarà anche Sabrina Ferilli che ha ricoperto il ruolo di presidente della giuria popolare.

Oltre ai giudici di Tu si que Vales interverrà un’altra beniamina del pubblico, ovvero Emma Marrone, che per l’occasione sarà accompagnata anche dal padre Rosario.

