Chi vuole essere Milionario? anticipazioni puntata 12 febbraio 2020

Dopo la pausa Sanremese della scorsa settimana, ritorna il terzo appuntamento con Chi Vuole Essere Milionario? il quiz show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. La nuova stagione, dopo 20 anni di onorato servizio, è iniziata nel migliore dei modi. C’è stato infatti un nuovo milionario, Enrico Remigio, che era arrivato a leggere la domanda da 1 milione di euro dopo aver lasciato il pubblico con il fiato sospeso per una settimana. Prima di lui soltanto tre persone ci erano riuscite: Francesca Cinelli, il 18 marzo 2001, Davide Pavesi, 17 ottobre 2004 e Michela De Paoli, il 27 gennaio 2011.

Chi vuole essere Milionario? anticipazioni

La struttura del gioco è sempre la stessa: per conquistare un milione di euro bisogna rispondere ad una scala di domande di difficoltà sempre crescente. Per riuscirci si hanno a disposizione degli aiuti: il 50 e 50, che permette di eliminare due risposte sbagliate, Chiedilo al tuo esperto in studio, Chiedilo a Gerry (due novità della scorsa stagione) e dal 22 gennaio ci sarà Switch/cambio domanda. Il concorrente potrà cambiare domanda nel caso cui lo desiderasse.

Voi vi ricordate le domande da 1 milione di euro che hanno permesso di trovare il massimo premio? Eccole

La domanda da 1 milione di euro di Francesca Cinelli

Se tu fossi Albert King quale sarebbe la tua professione?

A. Scrittore

B. Giornalista Televisivo

C. Pilota di Formula Uno

D. Musicista

La domanda da 1 milione di euro di Davide Pavesi

Al nome di quale scienziato è legato quello di Kant nella formulazione di una teoria sul sistema solare?

A. Laplace

B. Lavoisier

C.Faraday

D. Gauss

La domanda da 1 milione di euro di Michela De Paoli

Secondo la Genesi, quale fu la prima azione compiuta da Adamo uscito dal Paradiso terrestre?

A. Offrì sacrifici a Dio

B. Lavorò la terra

C. Si unì ad Eva

D. Edificò una casa

La domanda da 1 milione di euro di Enrico Remigio

Cosa lasciò scritto sul suolo lunare Gene Cernan, l’ultimo uomo che mise piede sulla Luna?

A. Il simbolo della pace

B. Le iniziali di sua figlia

C. God bless america

D. Gene was here

