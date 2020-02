Chi l’ha Visto? anticipazioni e ospiti puntata 12 febbraio 2020

Chi l’ha Visto? tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di mercoledì 12 febbraio 2020 condotta come sempre da Federica Sciarelli.

Nuovo appuntamento con il programma condotto da Federica Sciarelli che indaga sui fatti di cronaca e sulla fine delle persone scomparse. La scorsa settimana la programmazione sembrava fagocitata da Sanremo, ma come sono andati gli ascolti? Eccoli, presi dal sito davidemaggio.it: Sanremo Start – dalle 20.51 alle 21.30 – ha raccolto 11.906.000 spettatori e il 41.91% mentre la seconda serata de Il Festival di Sanremo 2020 ha conquistato 9.693.000 spettatori pari al 53.3% di share. Su Canale 5 Matrimonio al Sud ha raccolto davanti al video 1.653.000 spettatori pari al 6.85% di share. Su Rai2 Alien Covenant ha interessato 642.000 spettatori pari al 2.43% di share. Su Italia 1 Auguri per la tua Morte ha intrattenuto 867.000 spettatori (3.26%). Su Rai3 Chi l’ha visto? ha raccolto davanti al video 1.404.000 spettatori pari ad uno share del 5.75%. Su Rete4 Salvate il Soldato Ryan totalizza un a.m. di 554.000 spettatori con il 2.57% di share.

Vediamo le anticipazioni di questa settimana.

Chi l’ha Visto? anticipazioni

Chi l’ha Visto? si sta occupando proprio in queste ore del caso di Lara Argento, la trans scomparsa da Pavia il 21 dicembre 2019. Per la sua scomparsa è indagato il compagno Roberto Caruso, pavese, per sequestro di persona a seguito dell’inchiesta aperta proprio dopo la sua denuncia di scomparsa, sporta il 30 dicembre 2019. Lara era uscita per comprare le sigarette e il percorso da casa al tabaccaio è di soli 10 minuti. Ma Lara, che lavora come escort, si era incontrata con un cliente, all’insaputa del compagno. Proprio Caruso è stato ospite della trasmissione. In questo momento l’inviato di Chi l’ha Visto? si trova a Canarazzo, nel Parco del Ticino, in provincia di Pavia, in seguito di ad una segnalazione.

ara Argento: ricerche in diretta Facebook Lara Argento: in diretta Facebook dall'inviato di Chi l'ha visto? le ricerche di tracce in corso da Canarazzo (#Pavia), nel Parco del Ticino, in seguito a una segnalazione. TRA POCO NUOVI AGGIORNAMENTI. Pubblicato da Chi l'ha visto? su Mercoledì 12 febbraio 2020

Si parlerà anche del caso Vannini: la corte di Cassazione ha infatti deciso che il processo a Antonio Ciontoli per l’omicidio del ragazzo avvenuto nel 2015 è da rifare. Marina e Valerio, i genitori di Marco Vannini, saranno in studio ospiti di “Chi l’ha visto?” per ringraziare tutte le persone che sono state loro accanto dopo la sentenza di Cassazione.

Altro caso sarà invece quello dell’uccisione di Alessandro Polizzi per mano di Riccardo Manenti: “Volevo fermare Alessandro, il ragazzo che dava fastidio a mio figlio. Gli volevo dare una lezione” ha detto al programma. Manenti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio, ma è stato scarcerato per decorrenza dei termini il 20 gennaio scorso. La magistratura ha disposto per lui l’obbligo di dimora, in attesa del terzo grado di giudizio.

