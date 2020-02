Estrazione Million Day di oggi 11 febbraio: i numeri in diretta – VIDEO

Estrazione Million Day, ecco la combinazione vincente di oggi 11 febbraio tutti i numeri in diretta con l’estrazione delle ore 19.00.

L’estrazione Million Day di oggi sarà quella decisiva per trovare un altro milionario? Sono ormai due anni che il Million Day è nato e finora ha permesso a 98 giocatori – che spesso hanno scommesso solo un euro – di vincere la cifra massima da un milione di euro. Anche il 2020 è iniziato nel migliore dei modi: sono state infatti cinque le vittorie di gennaio, mentre per il momento a febbraio c’è stata solo una vincita, estrazione 4 febbraio a Roma.

Fino ad oggi il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 238 milioni di euro, con 27.766 vincite da 1.000 euro

Million Day di oggi 11 febbraio: combinazione vincente

Ecco i cinque numeri estratti oggi 11 febbraio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00):



Quanto si può vincere: per i 5 il montepremi è di un milione di euro, per i 4 1000 euro, per i 3 50 euro e per i 2 2 euro. Alle 19.00 vedremo se oggi avremo un milionario.

Estrazione Million Day: Ambi frequenti

4 35 FREQUENZA 14 5 21 FREQUENZA 12 12 19 FREQUENZA 12 18 34 FREQUENZA 12 16 22 FREQUENZA 12 6 18 FREQUENZA 12 31 43 FREQUENZA 11 40 44 FREQUENZA 11 25 43 FREQUENZA 11 27 37 FREQUENZA 11

I numeri spia

I numeri spia sono quei numeri la cui uscita preannuncia l’uscita di altri numeri. Vengono studiati per ogni estrazione 5 numeri che hanno più probabilità di uscire nell’estrazione successiva. La tabella è aggiornata all’11 febbraio

15

SPIATO FREQUENZA 18 13 20 11 43 9 25 9 35 9

22

SPIATO FREQUENZA 32 12 2 11 20 11 41 10 48 10

36

SPIATO FREQUENZA 49 12 6 10 16 10 15 9 21 9

19

SPIATO FREQUENZA 33 13 6 12 43 12 53 12 16 12

52

SPIATO FREQUENZA 37 10 4 10 53 10 32 10 49 9 Numeri ritardatari Ecco una carrellata dei numeri frequenti e dei numeri ritardatari dalla prima all’ultima

estrazione dell’11 febbraio 2019. Questi sono i numeri ritardatari: 27 RITARDO 43 17 RITARDO 31 47 RITARDO 28 42 RITARDO 21 40 RITARDO 21 25 RITARDO 21 11 RITARDO 19 3 RITARDO 19 43 RITARDO 18 48 RITARDO 17 37 RITARDO 14 6 RITARDO 14 29 RITARDO 13 23 RITARDO 13 55 RITARDO 13 2 RITARDO 12 30 RITARDO 11 33 RITARDO 11 53 RITARDO 10 4 RITARDO 9 54 RITARDO 9 24 RITARDO 8 44 RITARDO 8 35 RITARDO 7 5 RITARDO 7 46 RITARDO 7 18 RITARDO 7 34 RITARDO 6 21 RITARDO 6 51 RITARDO 5 1 RITARDO 5 39 RITARDO 5 45 RITARDO 5 16 RITARDO 4 41 RITARDO 4 26 RITARDO 4 50 RITARDO 4 8 RITARDO 4 32 RITARDO 3 20 RITARDO 3 14 RITARDO 3 9 RITARDO 3 49 RITARDO 2 12 RITARDO 2 28 RITARDO 2 10 RITARDO 1 38 RITARDO 1 7 RITARDO 1 31 RITARDO 1 13 RITARDO 1 Numeri frequenti Ecco una carrellata dei numeri frequenti e dei numeri ritardatari dalla prima all’ultima

estrazione dell’11 febbraio 2019. Questi sono i numeri frequenti 19 FREQUENZA 86 53 FREQUENZA 84 43 FREQUENZA 84 1 FREQUENZA 78 18 FREQUENZA 77 44 FREQUENZA 77 35 FREQUENZA 77 40 FREQUENZA 76 6 FREQUENZA 76 10 FREQUENZA 73

