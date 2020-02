Presa Diretta: anticipazioni e ospiti quarta puntata lunedì 10 febbraio 2020

Presa Diretta: in onda lunedì 10 febbraio alle 21.25 la terza puntata della nuova stagione del programma condotto da Riccardo Iacona.

Nuova settimana e nuovo appuntamento con il giornalismo di inchiesta condotto da Riccardo Iacona. Come è andata la scorsa settimana in termini di ascolti? Su Rai1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.071.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.282.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.297.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 A Quiet Place – Un Posto tranquillo ha catturato l’attenzione di 898.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.446.000 spettatori pari ad uno share del 5.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 962.000 spettatori con il 5% di share.

Vediamo invece le argomentazioni per questa settimana.

Presa diretta: anticipazioni

In questa puntata si parlerà di un problema molto importante, soprattutto da quando esiste il digitale: la trasmissione metterà in evidenza come vengano raccolti, conservati, archiviati, venduti e comprati i dati personali di milioni di utenti comprano e utilizzano apparecchiature elettroniche.

Inoltre, i partiti politici hanno scoperto l’importanza dei dati personali raccolti tra gli elettori e i cittadini. PresaDiretta racconterà attraverso materiale la storia dello scandalo di Cambridge Analytica, scoperto da Brittany Kaiser, che ha denunciato come milioni e milioni di informazioni siano stati utilizzati a scopi politici.

Riccardo Iacona spiegherà come le informazioni che diamo utilizzando Internet, cellulari, auto ed elettrodomestici intelligenti, forniscano delle notizie personali su di noi, sui nostri gusti, i viaggi, le amicizie, fino ad arrivare all’orientamento politico, andando a delineare un’identità digitale. Bisognerebbe pertanto regolamentare questo tipo di attività visto che in futuro i nostri dati digitali potrebbero essere usati per prevedere o orientare i nostri comportamenti. PresaDiretta fornirà elementi per proteggere i propri dati personali in modo che non vengano divulgati.

