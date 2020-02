Il giornalista Gad Lerner difende il fotografo Oliviero Toscani e definiesce “una battuta” le sue parole sul crollo del ponte Morandi.

In seguito alle parole del fotografo Oliviero Toscani sul crollo del ponte Morandi, l’azienda Benetton ha deciso d’interrompere la collaborazione con Toscani. Il fotografo – ricordiamo – durante la trasmissione “Un giorno da pecora” in onda su Radio 1, asserì: “Andiamo, a chi volete che importi del crollo di un ponte? Smettiamola e parliamo di cose serie”. Le “cose serie” di cui Oliviero Toscani avrebbe voluto perlare – come ha riferito lui stesso in una successiva intervista alla Repubblica – erano il centro culturale Fabrica, da lui gestito e sponsorizzato da Benetton, e la sua collaborazione con le Sardine di Mattia Santori. “Le Sardine sono il movimento più geniale del momento. Hanno fatto colpo anche su Luciano Benetton“. Disse il fotografo riferendosi ad una foto dove venvano immortalati lui insieme ad alcuni esponenti delle Sardine e a Luciano Benetton. Oliviero Toscani, in seguito si è scusato dichiarandosi “umanamente distrutto” per le parole proferite in preda alla collera verso i giornalisti che lo provocavano. Ma ormai il danno era fatto e le sue parole avevano già sollevato aspre polemiche. Polemiche di cui Benetton, azionista della società Autostrade, non ha certo bisogno. In molti hanno applaudito la decisione di Luciano Benetton di interrompere i rapporti di lavoro con Toscani. Ma c’è chi, invece, difende il fotografo e lo definisce “un artista geniale”. Stiamo parlando del giornalista Gad Lerner che sul suo profilo Facebook ha scritto un post in cui elogia le doti dell’artista: “Toscani è semplicemente geniale. Trovo assurdo che Benetton abbia voluto rompere con lui. Ci hanno fatto una pessima figura. In fondo quella di Toscani era solo una battuta…o forse una scomoda verità”.

Scandalizzato dalle parole di Gad Lerner è subito intervenuto il segretario della Lega Matteo Salvini che, sul suo profilo Twitter, ha commentato: “Per Gad Lerner si è trattato di una battuta? Vada a dirlo alle famiglie delle 43 vittime!”

Oliviero Toscani è una geniale testa di c…, un grande artista, un innovatore che per amore di battuta può lasciarsi scappare terribili bestialità insieme a tante verità scomode. Si è scusato, era il minimo. Ma la Benetton che interrompe la collaborazione con lui riesce a farci una figura ancora peggiore.

Per Gad Lerner la frase di Toscani sui morti del ponte Morandi era soltanto “una battuta”?

Lo vada a dire ai familiari delle vittime.

Senza vergogna. pic.twitter.com/OSLwEUJekQ — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) February 6, 2020

Fonte: Repubblica, Gad Lerner Facebook, Matteo Salvini Twitter

