Chi l’ha Visto? anticipazioni e ospiti puntata 5 febbraio 2020

Chi l’ha Visto? tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di mercoledì 5 febbraio 2020 condotta come sempre da Federica Sciarelli.

Nuovo mercoledì e nuovo appuntamento con Chi l’Ha Visto?, nonostante la programmazione di Sanremo. Il programma – condotto da Federica Sciarelli- affronta come il sempre il tema delle persone scomparse. Come è andata la scorsa settimana? Vediamo i dati di ascolto dal sito davidemaggio.it: su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Inter-Fiorentina ha conquistato 5.561.000 spettatori pari al 21.2% di share. Su Canale 5 Chi vuol esser milionario? ha raccolto davanti al video 3.322.000 spettatori pari al 17.4% di share (ultimi minuti al 13.7% con 1.016.000 spettatori). Su Rai2 L’Amica Geniale ha interessato 1.888.000 spettatori pari all’8% di share. Su Italia 1 Mission Impossible – Rogue Nation ha catturato l’attenzione di 1.339.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari ad uno share del 9%. Su Rete4 #CR4 – La Repubblica delle Donne totalizza un a.m. di 652.000 spettatori con il 3.4% di share.

Chi l’ha Visto? anticipazioni

Chi l’ha Visto? si occuperà questa settimana di un tema molto importante: come fanno i pedofili ad adescare i ragazzini in rete?In che modo si possono fermare e che cosa si può fare? Nella nuova puntata di “Chi l’ha visto?” in prima serata ci saranno testimonianze e documenti inediti.

In studio inoltre ci sarà anche Roberto Caruso, compagno di Lara Argento, scomparsa da Pavia il 21 dicembre 2019. Caruso, pavese, è indagato dalla Procura per sequestro di persona a seguito dell’inchiesta aperta proprio dopo la sua denuncia di scomparsa, sporta il 30 dicembre 2019. Lara era uscita per comprare le sigarette e il percorso da casa al tabaccaio è di soli 10 minuti. Ma Lara, che lavora come escort, si era incontrata con un cliente, all’insaputa del compagno. Lo scorso mercoledì è stato reso noto un messaggio vocale di Caruso in cui l’uomo aveva chiesto alla compagna come mai gli avesse nascosto di essersi incontrata con un cliente: “Perché non me lo dici. Io ti faccio uscire però dillo, non che mi prendi in giro. Due minuti arrivo, dieci minuti…questo mi fa arrabbiare di te”. Durante la puntata non ci sono state segnalazioni, ma – come riporta Il Giorno – un viaggiatore ha visto a Malpensa una persona che gli ha ricordato Lara mentre si stava imbarcando su un volo per il Brasile, suo Paese di origine.

La trasmissione inoltre sulla vicenda della morte di Marco Vannini in attesa della pronuncia della Cassazione sulla condanna di Antonio Ciontoli.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]