Estrazione superenalotto e lotto di oggi 4 febbraio 2020: tutti i numeri in diretta

Estrazione Superenalotto e lotto di oggi: scoprite insieme a noi di Leggilo.org che cosa succederà questa sera con la prossima estrazione del superenalotto, il cui jackpot è in continua ascesa

L’estrazione di sabato 1 febbraio del SuperEnalotto non ha portato nessun nuovo milionario e così il jackpot sale a 16,8 milioni di euro. Qualcuno che ha centrato comunque delle combinazioni c’è: tre giocatori hanno infatti azzeccato il “5”, vincendo per uno 74mila euro. Le schedine vincenti sono state giocate ad Orio al Serio (BG), Empoli (FI) e Spello (PG). Ai cinque “4stella” vanno invece 41mila euro. L’ultimo “6”, da 67 milioni, è stato centrato martedì 28 gennaio ad Arcola (La Spezia).

Gli ultimi due ‘6’ da 66,4 milioni, è stato centrato il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre il 13 agosto è invece stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, i 209 milioni vinti a Lodi.

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 4 febbraio

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

numero Jolly

numero Superstar

Estrazioni del Lotto di oggi 4 febbraio 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI 0

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 4 febbraio 2020

Oro

Doppio oro

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 1 febbraio

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

22 25 45 46 48 88

numero Jolly 24

numero Superstar 56

Estrazioni del Lotto di oggi 1 febbraio 2020 ore 20:00

BARI 59 74 78 43 66

CAGLIARI 40 65 32 33 25

FIRENZE 11 80 61 23 45

GENOVA 59 61 74 66 29

MILANO 69 21 79 6 1

NAPOLI 46 87 76 9 40

PALERMO 78 86 89 54 44

ROMA 14 12 66 54 29

TORINO 52 51 74 76 44

VENEZIA 2 56 9 41 31

NAZIONALE 73 61 45 17 4

10 e Lotto: estrazione serale del 1 febbraio 2020

2 11 12 14 21 32 40 46 51 52

56 59 61 65 69 74 78 80 86 87

Oro 59

Doppio oro 59 74

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.14 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 74.108,73

Punti 4: 552 totalizzano Euro: 415,47

Punti 3: 23.095 totalizzano Euro: 29,64

Punti 2: 373.668 totalizzano Euro: 5,66

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 41.547,00

Punti 3SS: 115 totalizzano Euro: 2.964,00

Punti 2SS: 1.656 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.489 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 26.681 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 16.397 totalizzano Euro: 409.925,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 16.800.000,00

