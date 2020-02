Presa Diretta: in onda lunedì 3 febbraio alle 21.25 la terza puntata della nuova stagione del programma condotto da Riccardo Iacona.

Nuovo appuntamento con il giornalismo d’inchiesta condotto e realizzato da Riccardo Iacona. Il programma ha un suo zoccolo duro di appassionati e ogni lunedì si conferma una delle trasmissioni più amate. Come è andata la scorsa settimana? Vediamo insieme i dati di ascolto tratti dal sito Davide Maggio: su Rai1 La Guerra è Finita ha conquistato 4.150.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.348.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.203.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.535.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.157.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.316.000 spettatori con il 6.3% di share.

Vediamo invece le argomentazioni per questa settimana.

Presa diretta: anticipazioni

Questa settimana si parlerà di un problema che sta coinvolgendo non solo l’Italia, ma anche l’Europa: a comunità scientifica infatti ha evidenziato come negli ultimi anni si siano perse metà delle specie di impollinatori, api selvatiche e farfalle, insetti importanti non solo per l’ecosistema ma anche per la produzione alimentare. La loro drammatica scomparsa mette infatti in pericolo la coltivazione di mele, pere, kiwi, mirtilli e mandorle.

Successivamente il programma passa al problema dei pesticidi, i principali responsabili della quasi scomparsa delle api: sono illegali ma le cui conseguenze continuano a pesare sui nostri alleati volanti. Presa diretta riporterà le testimonianze di diversi studiosi che sono impegnati nella ricerca di una soluzione per salvaguardare gli insetti, il cui destino sembra ormai segnato.

Infine verranno mostrate le possibile soluzioni che gli esperti del settore hanno elaborato per porre rimedio a questa grande tragedia prima che sia troppo tardi. Presa diretta va in onda come sempre ogni lunedì su Rai 3 dalle 21.20.

