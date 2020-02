Michele Cucuzza: chi è, età, carriera, curiosità sul giornalista

Michele Cucuzza: tutte le informazioni sul giornalista attualmente concorrente del Grande Fratello Vip.

Per molti Michele Cucuzza è stato per anni il volto del Tg2, ma da qualche settimana a questa parte lo conosciamo anche come concorrente del Grande Fratello Vip. Nella serata di lunedì 3 febbraio è in nomination assieme a Barbara Alberti, Carlotta Maggiorana e Patrick Ray Pugliese. Conosciamolo meglio.

Michele Cucuzza: chi è

Michele Cucuzza nasce a Catania il 14 novembre 1952. Figlio di Salvatore Cucuzza Silvestri, vulcanologo e docente all’Università degli Studi di Catania, incomincia la sua carriera come giornalista in Sicilia nel quotidiano Catania Sera, occupandosi di temi di società. Si trasferisce a Milano nel 1973, comincia a collaborare con il Giorno e con l’ufficio stampa del sindacato UIL. Nel 1976 è tra i fondatori di Radio Popolare assieme a Piero Scaramucci, Nini Briglia, Gad Lerner. Si laurea poi in Lettere moderne all’Università degli Studi di Milano.

Nel 1983 incomincia a collaborare con la Rai come redattore. Segue le principali vicende di cronaca di quegli anni, dal terrorismo, al caso Tortora, dal Banco Ambrosiano, alla morte di Michele Sindona, all’alluvione in Valtellina. Nel 1988 viene chiamato a Roma per condurre il tg, ma è anche inviato all’estero: realizza servizi dalla Francia, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Arabia Saudita, Stati Uniti, India. Conduce il Tg2 per 10 anni, fino al 1998.

Dal 5 ottobre 1998 al 30 maggio 2008 conduce La vita in diretta, mentre nel 1999 conduce con Katia Ricciarelli e Gianfranco D’Angelo, Segreti e bugie. Dal settembre del 2008 al maggio 2011 conduce con Eleonora Daniele Uno Mattina, su Rai 1. Dal 2010 al 2012 conduce con Chiara Giallonardo Radio2 Days su Radio Due. Dal 2011 al 2015 coordina e presenta il Premio America della Fondazione Italia USA alla Camera dei deputati. Il 4 e 12 dicembre 2013 conduce con Rula Jebreal il programma televisivo “Mission”, trasmesso in prima serata su Rai 1.

Dal 2014 conduce con Tiziana Di Simone Manuale d’Europa, in onda su Rai Radio 1, mentre dal novembre 2016 al maggio 2019 conduce con Mary De Gennaro, il programma Buon pomeriggio su Telenorba. Nel maggio 2019 presiede a Milano la cerimonia di premiazione del Concorso nazionale letterario ‘Artisti’ per Peppino Impastato, di cui presiede la giuria. A settembre dello stesso anno ottiene il Premio alla carriera ‘Menotti Art Festival Spoleto’, già Festival dei Due Mondi. Dal gennaio 2020, partecipa come concorrente alla quarta edizione del Grande Fratello Vip, in onda su Canale 5.

Michele Cucuzza: vita privata

Michele Cucuzza ha avuto due storie importanti: la prima con giornalista francese, con la quale ha avuto la prima figlia. Mentre la seconda è stata con una collega conosciuta in Rai da cui è nata la seconda figlia. Attualmente è fidanzato con Rosanna Caltizzone, è calabrese, medico estetico.

