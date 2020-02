Stasera in tv, La Guerra è finita: trama e anticipazioni della quarta puntata

Stasera in tv, La Guerra è finita: trama e anticipazioni della seconda puntata della miniserie Rai liberamente ispirata ad una storia vera e al libro Il viaggio verso la Terra promessa.

Quarto e ultimo appuntamento con la fiction di Rai Uno La Guerra è finita, in attesa del debutto del Festival di Sanremo previsto per martedì 4 febbraio. Il prodotto, con protagonisti Isabella Ragonese e Michele Riondino, ha avuto un buon riscontro di pubblico. Come sono andati gli ascolti della terza puntata? Ancora una volta La Guerra è finita ha vinto la serata, come dimostrano i dati di ascolto: la fiction ha conquistato 4.150.000 spettatori pari al 17.8% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.348.000 spettatori pari al 19.3% di share. Su Rai2 9-1-1 ha interessato 1.203.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 I Mercenari 3 ha catturato l’attenzione di 1.535.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 PresaDiretta ha raccolto davanti al video 1.157.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.316.000 spettatori con il 6.3% di share.

Vediamo le anticipazioni della nuova puntata che vedrà risolti una serie di enigmi disseminati nella trama negli scorsi episodi.

La quarta puntata di La guerra è finita, trama e anticipazioni

Nella quarta e ultima puntata della fiction, Davide scopre la vera identità di Mattia (Carmine Buschini). A seguito di questa scoperta, dovrà prendere una decisione fondamentale per il bene di Miriam (Juju Di Domenico).

Davide si rende conto di non poter fare a meno di Giulia (Isabella Ragonese) e quindi dovrà chiederle scusa. Cosa accadrà quindi? Nel frattempo l’Italia vedrà le prime prime votazioni dopo appunto la fine del conflitto mondiale.

La guerra è finita è una fiction diretta da Michele Soavi. Michele Riondino interpreta Davide; Isabella Ragonenese interpreta Giulia; Valerio Binasco interpreta Ben; Andrea Bosca interpreta Stefano Dall’Ara; Carmine Buschini interpreta Mattia; Federico Cesari interpreta Gabriel; Carolina Sala interpreta Sara; Augusto Grillone interpreta Giovannino; Sandra Ceccarelli interpreta la madre di Giulia. La fiction racconta il dramma dei bambini orfani dopo l’orrore delle deportazioni e il coraggio di chi li ha aiutati a cambiare vita.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]