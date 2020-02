Estrazione Superenalotto e lotto di oggi: scoprite insieme a noi di Leggilo.org che cosa succederà questa sera con la prossima estrazione del superenalotto, il cui jackpot è in continua ascesa

La prossima estrazione di sabato 1 febbraio avrà un jackpot da 15, 7 milioni di euro dopo la vittoria di martedì 28 gennaio quando è stato centrato il colpo da oltre 67 milioni di euro.A festeggiare, dopo l’estrazione del 30 gennaio 2020, sono tre fortunati giocatori che hanno centrato le vincite con i “5” e che portano a casa oltre 57 mila euro a testa. Le tre vincite sono state centrate a Castel San Giovanni (Pc) alla Tabaccheria Edicola Sanguini in Via Don F Mazzocchi Centro Comm Castello 4e; la seconda è stata centrata a Roma nella tabaccheria di Via Antonio Tempesta 15 15A mentre l’ultimo è stato realizzato a Rieti presso la Tabaccheria Bartolomei in Via C. Rosatelli 29.

Gli ultimi due ‘6’ da 66,4 milioni, è stato centrato il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre il 13 agosto è invece stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, i 209 milioni vinti a Lodi.

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi 1 febbraio

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

numero Jolly

numero Superstar



Estrazioni del Lotto di oggi 1 febbraio 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 30 gennaio 2020

01 05 07 11 15 19 20 34 38 40 41 42 43 46 50 54 60 71 83 86

Numero Oro 41

Doppio Oro 41 43

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi giovedì 30 gennaio

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

08 – 46 – 53 – 62 – 77 – 84

numero Jolly 51

numero Superstar 38



Estrazioni del Lotto di oggi 30 gennaio 2020 ore 20:00

BARI 41 43 11 44 04

CAGLIARI 71 38 60 40 13

FIRENZE 19 38 86 66 53

GENOVA 42 20 47 85 28

MILANO 46 40 31 83 50

NAPOLI 05 01 06 71 81

PALERMO 15 54 67 86 80

ROMA 46 34 55 52 62

TORINO 20 07 83 02 38

VENEZIA 83 50 04 54 60

NAZIONALE 60 56 02 49 70

10 e Lotto: estrazione serale del 30 gennaio 2020

01 05 07 11 15 19 20 34 38 40 41 42 43 46 50 54 60 71 83 86

Numero Oro 41

Doppio Oro 41 43

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]