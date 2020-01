Polemiche per le dichiarazioni di Alba Parietti che, ospite di “Stasera Italia”, ha sostenuto che il voto dovrebbe essere concesso una volta verificata l’istruzione adeguata. Matteo Salvini all’attacco.

Alba Parietti, intervenendo a “Stasera Italia” su Rete 4, ha rilasciato dichiarazioni che hanno fatto molto scalpore. Secondo Parietti: “Chi non ha istruzione non dovrebbe avere diritto di voto”. Parole che hanno suscitato profondo sdegno da più parti. Ma a rincarare la dose ci ha pensato lei stessa, come riporta Il Messaggero, rilanciando la sua provocazione: “Chi non ha coscienza politica, e non ha sufficiente istruzione per averla, è pericoloso quando vota, perché vota random. Innegabilmente siamo una delle popolazioni più ignoranti d’Europa, abbiamo un livello di cultura bassissimo”. Parietti ha poi aggiunto: “Sono la figlia di un partigiano, sono una che si è sempre battuta per i diritti civili e certo non sono contraria al voto: sono contraria all’idea che si possa fare politica utilizzando l’ignoranza della gente”. Non si è fatto attendere a stretto giro l’intervento del leader della Lega Matteo Salvini, che ha accusato di snobismo e classismo una certa Sinistra. Il leader della Lega ha così commentato dalla sua pagina Facebook: “Siamo alla follia. L’arroganza della sinistra non ha limiti”.

SENZA ISTRUZIONE NON PUOI VOTARE, ROBA DA MATTI! “Finché una popolazione non ha un’adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo”.Siamo alla follia. L’arroganza della sinistra non ha limiti… Pubblicato da Matteo Salvini su Giovedì 30 gennaio 2020

Fonte: Il Messaggero, Pagina Ufficiale Matteo Salvini

