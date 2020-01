Simbolotto: simboli e numeri vincenti di giovedì 30 gennaio 2020

Simbolotto: tutti i simboli estratti dall’inizio del nuovo gioco abbinato all’estrazione del Lotto.

Secondo appuntamento con il Simbolotto, la lotteria associata alle estrazioni del Lotto nata lo scorso 18 luglio. Per giocare e vincere è molto semplice: indovinando 2,3,4 o 5 numeri/simboli associati ad una ruota che cambia di mese in mese . Se si riesce ad azzeccare la combinazione massima si può vincere fino a 5000 volte la posta. Da gennaio la nuova ruota associata all’estrazione è quella di Bari. Vediamo poi come sono le successive associazioni:

Cagliari: febbraio 2020

Firenze: marzo 2020

Genova: aprile 2020

Milano: maggio 2020

Napoli: giugno 2020

Tutti i simboli/numeri associati a caso sulla schedina vanno dall’1 al 45 sono ripresi dalla Smorfia napoletana e moderna. Per ciascuna giocata al Lotto/Lotto Più viene effettuata su una determinata ruota (che cambia ogni mese secondo un calendario), viene assegnata sullo scontrino una combinazione casuale di 5 SIMBOLI (tra 45 disponibili).

Simbolotto (associato alla ruota di Venezia) di giovedì 30 gennaio 2020

L’estrazione di oggi giovedì 30 gennaio è:

I 5 simboli dell’ultima estrazione

Ruota di Bari

31-ANGURIA 36-NACCHERE 35-UCCELLO 33-ELICA 24-PIZZA

