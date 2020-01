Don Matteo 12: anticipazioni quarta puntata 30 gennaio 2020

Don Matteo 12: tutte le informazioni sulla quarta puntata della fiction ventennale con protagonista Terence Hill.

Nuova settimana per la fiction più amata di Rai Uno. Anche la terza puntata in onda la scorsa settimana infatti ha vinto la serata con un record di 6.162.000 spettatori pari al 26.8% di share. Un trionfo, considerando i numeri che hanno riportato i competitors: su Canale 5 Che Bella Giornata ha raccolto davanti al video 2.606.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 American Assassin ha interessato 1.126.000 spettatori pari al 4.6% di share. Su Italia 1 Justice League ha catturato l’attenzione di 1.502.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 Chef – La Ricetta Perfetta ha raccolto davanti al video 774.000 spettatori pari ad uno share del 3.2%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.233.000 spettatori con il 6.7% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.147.000 spettatori con uno share del 6.3%. S.

Vediamo insieme le anticipazioni per giovedì 30 gennaio.

Don Matteo 12: anticipazioni

La quarta puntata riprende come sempre nel titolo i Dieci Comandamenti. Questa volta si tratta di “Onora il padre e la madre”. Anna e Marco sembrano non riescono a ritrovarsi, anche se provano molto affetto reciproco e in tutto questo, Anna si avvicina ancora di più a Sergio, il quale intende stare a Spoleto per stare vicino ancora di più alla figlia Ines. Quest’ultima poi ha ottenuto che Nardi sia il suo tutore. Intanto Natalina scopre che qualcuno la sta seguendo: di chi si tratta? Si tratta di Manlio, il padre biologico che non ha mai conosciuto in tutta la sua vita. Nonostante le iniziali diffidenze, i due iniziano a diventare sempre più affiatati, anche se Don Matteo crede che ci sia sotto qualcosa. Anche per Cecchini ci sono delle novità: sta per diventare nonno, visto che la figlia Assuntina è in dolce attesa.

