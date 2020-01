Estrazione Superenalotto e lotto di oggi: scoprite insieme a noi di Leggilo.org che cosa succederà questa sera con la prossima estrazione del superenalotto, il cui jackpot è in continua ascesa

L’estrazione Superenalotto di oggi sarà quella decisiva? Il ‘6’ manca infatti da settembre: nello scorso concorso di sabato 25 gennaio infatti non c’è stato alcun vincitore e il jackpot sale a 67,2 milioni di euro, secondo premio più alto d’Europa, dietro agli 84 milioni dell’Eurojackpot e avanti ai 17 milioni dell’Euromillions. Per quanto riguarda invece le lotterie americane Powerball e MegaMillions in palio ci sono rispettivamente 394 e 141 milioni di dollari. Nessun 6, nè 5+1 nell’ultimo concorso del Superenalotto.

L’ultimo “6”, da 66,4 milioni, è stato centrato il 17 settembre a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre il 13 agosto è invece stato vinto il Jackpot più alto nella storia del gioco, i 209 milioni vinti a Lodi.

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi martedì 28 gennaio

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

numero Jolly

numero Superstar

Estrazioni del Lotto di oggi 28 gennaio 2020 ore 20:00

BARI

CAGLIARI

FIRENZE

GENOVA

MILANO

NAPOLI

PALERMO

ROMA

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

10 e Lotto: estrazione serale del 28 gennaio 2020

numero Oro

doppio oro

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Estrazione SuperEnalotto, i numeri di oggi sabato 25 gennaio

SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI:

11 – 16 – 17 – 35 – 68 – 90

numero Jolly 76

numero Superstar 47

Estrazioni del Lotto di oggi 25 gennaio 2020 ore 20:00

BARI 85 40 90 80 67

CAGLIARI 69 05 10 09 48

FIRENZE 67 89 72 82 22

GENOVA 77 26 68 17 10

MILANO 62 15 19 87 44

NAPOLI 74 04 76 53 12

PALERMO 50 31 67 68 28

ROMA 38 49 22 43 18

TORINO 66 33 68 38 74

VENEZIA 40 37 85 54 82

NAZIONALE 90 83 14 26 05

10 e Lotto: estrazione serale del 25 gennaio 2020

4 5 15 26 31

33 37 38 40 49

50 62 66 67 69

74 77 85 89 90

numero Oro 85

doppio oro 85 40

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 6 totalizzano Euro: 37.825,95

Punti 4: 941 totalizzano Euro: 245,46

Punti 3: 37.618 totalizzano Euro: 18,49

Punti 2: 518.800 totalizzano Euro: 5,00

SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 13 totalizzano Euro: 24.546,00

Punti 3SS: 206 totalizzano Euro: 1.849,00

Punti 2SS: 2.677 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 15.233 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 27.522 totalizzano Euro: 5,00

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]