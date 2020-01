Stasera in tv, La Guerra è finita: trama e anticipazioni della terza puntata

Stasera in tv, La Guerra è finita: trama e anticipazioni della seconda puntata della miniserie Rai liberamente ispirata ad una storia vera e al libro Il viaggio verso la Terra promessa.

Lunedì 27 gennaio su Rai1 va in onda la terza puntata de La Guerra è Finita, la fiction che parla delle conseguenze della Seconda Guerra Mondiale nel nostro Paese. In onda in occasione del Giorno della Memoria, come sta accogliendo il pubblico questa nuova storia? La seconda puntata ha conquistato 4.288.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.07 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.111.000 spettatori pari al 18.5% di share (GF Vip Night della durata di 7 minuti: 1.242.000 – 23.5%). Su Rai2 la serie in prima visione 9-1-1 ha interessato 1.282.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 I Mercenari 2 ha intrattenuto 1.592.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 Presa Diretta ha ottenuto 1.496.000 spettatori pari al 6.1% (presentazione di 10 minuti: 1.089.000 – 4.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.156.000 spettatori con il 6.2% di share. Vediamo insieme le anticipazioni di questa sera.

La terza puntata di La guerra è finita, trama e anticipazioni

Nella terza puntata, Davide scaverà nel passato di Mattia, per cercare di capire se l’uomo si è reso responsabile di alcuni crimini passati. Miriam e Mattia nel frattempo saranno sempre più uniti, mentre Stefano chiederà a Giulia un favore, anche se quest’ultima avrà in mente solo Davide.

Nella terza puntata de La guerra è finita Davide cercherà di scoprire chi sia davvero Mattia, perché crede che l’uomo si sia macchiato di crimini terribili. Nel frattempo nella Terenzi, i ragazzi cercheranno di ritornare ad una vita normale e tra loro nascerà anche una bella amicizia come quella tra Mattia e Miriam. Successivamente Stefano chiederà a Giulia di accompagnarlo ad un ballo: l’evento potrebbe permettere a Giulia di incontrare la marchesa Terenzi, la proprietaria della tenuta dove vivono gli orfani di guerra. Stefano porterà Giulia al ballo e la presenterà come sua fidanzata. Il cuore di Giulia però è occupato da Davide, il quale è sempre più angosciato dal fatto di non incontrare più l’amato figlio Daniele, deportato insieme alla madre.

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]