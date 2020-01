Presa Diretta: anticipazioni e ospiti terza puntata lunedì 27 gennaio 2020

Presa Diretta: in onda lunedì 27 gennaio alle 21.25 la terza puntata della nuova stagione del programma condotto da Riccardo Iacona.

Una nuova puntata quella che si appresta ad essere mandata in onda lunedì 27 gennaio su Rai Tre: questa sera Presa Diretta, il programma condotto da Riccardo Iacona, sarà uno speciale sulle elezioni appena passate in Emilia-Romagna, che hanno vinto il PD vincere sulla candidata della Lega Lucia Borgonzoni. In lotta per la poltrona da Governatore della Regione c’erano il Presidente in carica Stefano Bonaccini per il Partito Democratico, Lucia Borgonzoni della Lega, Stefano Lugli esponente de L’Altra Emilia Romagna, Marta Collot di PaP!, Laura Bergamini per il Partito Comunista, Simone Benini del Movimento 5 Stelle e Domenico Battaglia del Movimento 3V Vaccini Vogliamo Verità. Le elezioni avrebbero in realtà dovuto svolgersi a novembre 2019, ma poi sono slittate per consentire l’approvazione della legge di Bilancio.

Presa diretta: anticipazioni

Come è andata la scorsa settimana per Presa Diretta? Il programma ha ereditato gli spettatori di Report: sono stati davanti allo schermo 1.496.000 spettatori pari al 6.1% (presentazione di 10 minuti: 1.089.000 – 4.1%). A vincere la serata è stata la fiction La Guerra è Finita con 4.288.000 spettatori pari al 18.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.07 – Grande Fratello Vip 4 ha raccolto davanti al video 3.111.000 spettatori pari al 18.5% di share.

Il presentatore commenterà assieme agli ospiti i risultati delle elezioni che hanno visto il trionfo della candidata della Lega Jole Santelli in Calabria, mentre non c’è stata la spallata del partito in Emilia-Romagna, che si conferma un “feudo” del PD. Cosa succederà ora? Tutto questo e altro lunedì sera alle ore 21.

