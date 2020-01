Estrazione Million Day di oggi 22 gennaio: i numeri in diretta – VIDEO

Estrazione Million Day, ecco la combinazione vincente di oggi 22 gennaio tutti i numeri in diretta con l’estrazione delle ore 19.00.

L’estrazione Million Day di oggi permetterà di trovare un nuovo milionario? Per il momento le estrazioni vincenti di gennaio sono due, una venerdì 3 gennaio a Mercato San Severino in provincia di Salerno, l’altra martedì 14 gennaio a Roma. Sono pertanto 94 coloro che dal 7 febbraio 2018 – cioè da quando è nata la lotteria – hanno conquistato il massimo premio.

Fino ad oggi il MillionDAY ha distribuito vincite in tutta Italia per oltre 230 milioni di euro, con 27.028 vincite da 1.000 euro.

Million Day di oggi 22 gennaio: combinazione vincente

Ecco i cinque numeri estratti oggi 22 gennaio 2019 al Million Day (a partire dalle ore 19.00)

Quanto si può vincere: per i 5 il montepremi è di un milione di euro, per i 4 1000 euro, per i 3 50 euro e per i 2 2 euro. Alle 19.00 vedremo se oggi avremo un milionario.

Estrazione Million Day: Ambi frequenti

4 35 FREQUENZA 14 12 19 FREQUENZA 12 18 34 FREQUENZA 12 16 22 FREQUENZA 12 6 18 FREQUENZA 12 31 43 FREQUENZA 11 5 21 FREQUENZA 11 40 44 FREQUENZA 11 25 43 FREQUENZA 11 27 37 FREQUENZA 11

I numeri spia

I numeri spia sono quei numeri la cui uscita preannuncia l’uscita di altri numeri. Vengono studiati per ogni estrazione 5 numeri che hanno più probabilità di uscire nell’estrazione successiva. La tabella è aggiornata al 22 gennaio

19

SPIATO FREQUENZA 33 13 16 12 43 12 6 12 30 11

9

SPIATO FREQUENZA 10 14 6 11 9 10 31 10 22 10

35

SPIATO FREQUENZA 10 13 19 11 11 11 12 11 16 10

3

SPIATO FREQUENZA 42 11 30 10 24 10 6 10 32 10

4

SPIATO FREQUENZA 37 11 53 10 30 9 54 9 11 8 Numeri ritardatari Ecco una carrellata dei numeri frequenti e dei numeri ritardatari dalla prima all’ultima

estrazione del 22 gennaio 2019. Questi sono i numeri ritardatari: 45 RITARDO 27 7 RITARDO 25 27 RITARDO 23 43 RITARDO 22 16 RITARDO 22 53 RITARDO 20 39 RITARDO 17 51 RITARDO 16 5 RITARDO 16 14 RITARDO 14 50 RITARDO 13 38 RITARDO 12 44 RITARDO 12 29 RITARDO 12 17 RITARDO 11 6 RITARDO 11 30 RITARDO 10 23 RITARDO 10 13 RITARDO 9 55 RITARDO 9 33 RITARDO 9 47 RITARDO 8 15 RITARDO 8 2 RITARDO 8 22 RITARDO 8 20 RITARDO 7 54 RITARDO 6 52 RITARDO 6 41 RITARDO 6 37 RITARDO 5 48 RITARDO 5 8 RITARDO 5 26 RITARDO 4 1 RITARDO 4 34 RITARDO 4 24 RITARDO 3 12 RITARDO 3 36 RITARDO 3 28 RITARDO 3 32 RITARDO 3 49 RITARDO 2 46 RITARDO 2 18 RITARDO 2 31 RITARDO 2 11 RITARDO 2 10 RITARDO 1 21 RITARDO 1 25 RITARDO 1 40 RITARDO 1 42 RITARDO 1 Numeri frequenti Ecco una carrellata dei numeri frequenti e dei numeri ritardatari dalla prima all’ultima

estrazione del 22 gennaio 2019. Questi sono i numeri frequenti 43 FREQUENZA 83 19 FREQUENZA 83 53 FREQUENZA 80 40 FREQUENZA 76 1 FREQUENZA 76 44 FREQUENZA 75 35 FREQUENZA 75 18 FREQUENZA 75 6 FREQUENZA 75 37 FREQUENZA 71

La completezza dell'Informazione è nell'interesse di tutti. Per questo ti chiediamo di suggerire integrazioni o modifiche e di segnalare eventuali inesattezze o errori in questo o in altri articoli di Leggilo.Org scrivendoci al seguente indirizzo: [email protected]

Se hai idee diverse dalle nostre puoi contribuire ai contenuti di questa pagina scrivendo per 'ControLeggilo' una rubrica dedicata alle tue opinioni. I contributi migliori saranno pubblicati. Scrivici al seguente indirizzo: [email protected]