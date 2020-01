CR4: Piero Chiambretti torna su Rete 4 con un nuovo appuntamento del suo programma. Vediamo gli ospiti e le anticipazioni di mercoledì 22 gennaio.

Ritorna in prima sera serata su Retequattro, il programma di Piero Chiambretti “Cr4 – La Repubblica delle Donne”. La scorsa settimana il talk non è andato in onda per dare spazio a Il Grande Fratello Vip. Chi sono gli ospiti di questa settimana? Vediamoli insieme.

Cr4, Repubblica delle Donne: anticipazioni

Tra gli ospiti di Piero Chiambretti ci sarà Simona Ventura, con il futuro marito Giovanni Terzi. La conduttrice si racconterà a tutto tondo, dagli esordi, fino ai momenti più difficili come la fine del suo matrimonio con Stefano Bettarini, fino alla futura unione con Terzi.

Nel corso della serata sarà presente anche il senatore e giornalista Gianluigi Paragone, recentemente espulso dal Movimento 5 Stelle, con cui si parlerà dell’attuale situazione politica.

Ci sarà anche spazio per un compleanno molto importante: festeggiare gli 80 anni di Iva Zanicchi.

Ad accompagnare il conduttore nel corso della serata: Massimo Lopez, Cristiano Malgioglio, Vittorio Feltri, Drusilla Foer con le Ministre Valeria Marini, Lory Del Santo e Francesca Barra. Non mancheranno le esibizioni canore del trio soprano Appassionante, l’ironia di Rosalia Porcaro e Katia Follesa e le esibizioni delle ballerine Lidia Carew e Klaudia Pepa, “Trilli” nella sigla.

A completare il cast, il cromatologo Ubaldo Lanzo e il “saggio” Peppino.

