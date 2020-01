Chi l’ha Visto? anticipazioni e ospiti puntata 22 gennaio 2020

Chi l’ha Visto? tutti gli ospiti e le anticipazioni della puntata di mercoledì 22 gennaio 2020 condotta come sempre da Federica Sciarelli.

Nuovo appuntamento del mercoledì sera con Chi l’ha Visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Come è andata la scorsa settimana? Ecco i dati d’ascolto: su Canale 5 il Grande Fratello Vip è stato visto da 3 milioni 402mila telespettatori con il 20.23% di share. Su Rai3 il consueto appuntamento con il programma di Federica Sciarelli, Chi l’ha visto, ha totalizzato davanti allo schermo 1 milione 903mila spettatori con l’8.8% di share, mentre su Rai2 le repliche de L’amica Geniale, ha totalizzato 1 milione 669mila con il 6.41% la prima e da 1 milione 777mila con l’8.39% la seconda. Su Italia1 il film Transformers 4 – L’era dell’estinzione ha totalizzato 1 milione 73mila spettatori con il 5.39% di share e su Rete4 il thriller Inside man di Spike Lee ha avuto 944mila spettatori (4.34%). Su La7 Atlantide si è attestato su 524mila spettatori con il 3% di share.

Vediamo insieme le anticipazioni per la serata di mercoledì 22 gennaio.

Chi l’ha Visto? anticipazioni

Tra i casi di cui si occuperà la trasmissione c’è quello di Evelyn, una ragazza brasiliana di 17 anni scomparsa da casa della nonna a Castano Primo, in provincia di Milano da sabato 20 gennaio. Dopo aver provato ad organizzare la serata a Milano con la sorella, che però le ha detto di non voler uscire, Evelyn ha deciso di tornare dalla mamma a Novara. Esce da casa della nonna intorno alle 20:00, ma da quel momento di lei non si sa più nulla. Ha con sé i documenti ed un cellulare che, però, risulta staccato.

Un altro caso di cui si occuperà Chi l’ha Visto? è quello di Selene Barbuscia, la ragazza di 31 anni trovata morta a Olbia quest’estate per un’overdose. Secondo la madre la donna non avrebbe mai potuto uccidersi in quel modo perché aveva il terrore degli aghi. La trasmissione di Rai 3 riporterà un audio che Selene avrebbe mandato ad un’amica: “Mi ha preso a picconate!” riferendosi al compagno, con cui c’erano forti litigi, il quale però nega di avere a che fare qualcosa con la sua morte.

Nella nuova puntata in prima serata anche il caso del Monsignor Paolo Piccoli, accusato di aver ucciso monsignor Giuseppe Rocco, 92 anni, trovato strangolato nella propria camera nel seminario di Trieste, il 25 aprile 2014: “Sono innocente, non ho ucciso nessuno. Mi hanno accusato di aver tradito e ucciso per pochi euro il prete che abitava nella stessa casa del clero.”Don Piccoli per l’omicidio è stato condannato a 21 anni.

