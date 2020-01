Estrazione Million Day di oggi lunedì 20 gennaio 2020: numeri in diretta. Scopriamo insieme se c’è un nuovo milionario tra noi.

Come ogni giorno vi forniamo la possibilità di seguire in diretta l’estrazione dei numeri del Million Day, il gioco della Sisal che sempre più appassionati sta coinvolgendo e che permette di sognare di diventare milionari. Il premio massimo infatti è 1 milione di euro messo in palio ogni giorno della settimana, 7 giorni su 7, per chi indovina tutti i 5 numeri estratti su un totale di 5. Sono previsti anche premi di consolazione per chi fa 4, 3, o 2, ma tutti puntano ovviamente al jackpot.

Estrazione Million Day in diretta: i numeri estratti

Ecco quali sono i 5 numeri estratti oggi (a partire dalle ore 19.00): 10 21 25 40 42

